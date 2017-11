Jowell y Randy se suman al Coca-Cola Flow Fest

El más grande festival de música urbana se celebrará el 9 de diciembre en el Foro Sol

También participan Nicky Jam, Daddy Yankee, Plan B, Sebastián Yatra, entre otros

Arturo Arellano

Tal ha sido el aplastamiento de la música urbana por sobre otros géneros en la industria musical actual, que lo único que les faltaba a los exponentes del mismo, era tener su propio festival masivo. Situación que quedará cubierta este 9 de diciembre gracias a al Coca-Cola Flow Fest, que se llevará a cabo en el Foro Sol con la presencia de artistas de la talla de Nicky Jam, Daddy Yankee, Plan B, Sebastián Yatra, Ozuna, Ángel y Khriz, Adexe y Nau, entre otros a los que se suman los puertorriqueños Jowell y Randy.

Jowell concedió una entrevista en exclusiva para las páginas de DIARIOIMAGEN. “Estamos contentos porque pocas veces se da en el mundo este tipo de festivales, es un honor y vamos a estar haciendo temas clásicos además de la música nueva. Estamos también contentos por el público, ya que les da la oportunidad de ver en un mismo escenario a muchos de sus artistas favoritos. Espero que se dé la oportunidad de que además colaboremos en el escenario con los demás artistas en algún tema”.

Adelantó que “‘Bonita’ es el nuevo sencillo, que estamos promocionado, el tema lo trabajamos en Colombia, donde nos mostraron ritmos nuevos y la verdad quedó increíble, a la gente le ha gustado mucho, tanto que ya llevamos 3 millones de visitas en YouTube y para este festival es la primera vez que lo vamos a cantar en vivo en México”.

Refiere que “para que el reggaetón se convirtiera en el pop actual, ha tenido que pasar por altos y bajos, porque en Puerto Rico esta música era ilegal, no nos sonaban en la radio, no podíamos vender la música en las tiendas, así que tuvimos que cambiar la música a algo más universal, a letras románticas, me ha tocado vivir todo ese proceso, desde los inicios con Vico C. Ahora, el reto mayor es buscar un ritmo que no hayamos usado antes con el reggaetón y fusionarlo, porque antes se ha hecho con salsa, merengue, balada, dub, y ahora el reto es buscar música de Europa y África”.

No obstante añade que “me gustaría ser el primero en ir a México y fusionar el reggaetón con el género de banda, me gustaría tener a Espinosa Paz o Banda El Recodo, La Arrolladora Banda Limón. Quiero musicalmente encontrarnos en un punto y lograr un sonido nuevo que atrape a la gente”.

A quienes aún satanizan el género les dice que “deben ser tolerantes, respetuosos, porque nosotros respetamos otros géneros y esta es una música con la que obviamente la juventud se siente identificada. Así que se debe ser tolerante, han pasado diferentes modas y épocas, la gente debe acostumbrarse a nuestro ritmo y en vez de criticar, porque sin duda estaremos presentes durante mucho tiempo”

Finalmente, dice que con su presencia en el festival “queremos con nuestra música recoger a diferentes clases sociales, no somos música para gente rica, ni pobre, queremos unir a la sociedad y con este show hacemos un llamado de unidad, que no haya discordia entre los hermanos latinos, tenemos que ser más fuertes que antes”.

Coca-Cola Flow Fest se llevará a cabo este 9 de diciembre en las inmediaciones del Foro Sol a partir de las 13:30 horas y los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.