¿Quién del PRI ajusticiaría a EPN?

Índice político

Francisco Rodríguez

Luis Spota retrata en su libro El primer día el perfil de un hombre atrapado en la soledad absoluta, el instante mismo en el que abandona el poder dentro de un imaginario país, que normalmente es México. La novela es un ícono de la corrupción, pero también de la ingratitud, la ignorancia y la antropología del que se va.

Después de ser un ampuloso presidente, al momento de entregar la banda, el que se va se convierte en el ser más vulnerable e indefenso, objeto de todas las insidias, las traiciones y las ofensas de quienes apenas ayer le rendían tributos máximos, cuando era uno de los hombres más empoderados del continente. Resulta que, en realidad, era un ratoncito más del parto de los montes.

Spota, uno de los mejores retratistas de la caracterología nacional, echa mano de sus múltiples recursos para dibujar el pasado, el presente y el futuro del que en mala hora llegó a la cumbre, sin un proceso de preparación y adaptación psicológica para el cargo. Y conste que el autor sabía un largo tramo.

Lo narraba Manuel Espejel Álvarez, el jefe de prensa de la campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés, luego de que fue invitado a subirse al Tren Olivo y desde ahí acompañar la comitiva del llamado Dientón ‎de Sayula, para reportear los intríngulis de los aconteceres en el círculo íntimo, las relaciones de familia, y los negocios que desde ahí se urdieron para pasar a la historia como el segundo régimen más corrupto de México. Porque el primero se cuece aparte, es el actual, no tiene comparación posible.

El alemanismo llegó al poder de la mano de la esperanza. Un grupo de universitarios sustituía a los generales revolucionarios que, según los gabachos, amenazaban con volverse incontrolables y peligrosos.‎ Se opusieron con todo a que llegara Francisco J. Múgica y el cardenismo tuvo que sentar al indescifrable Manuel Ávila Camacho, una figura para olvidar.

Pero Ávila Camacho, prendado de las habilidades de Alemán, decidió imponerlo, pese a los reclamos del hermano incómodo, Maximino, y aún sobre su cadáver, después de una fiestecita en Atlixco. Ese fue el parteaguas mexicano de las postrimerías de la Guerra Mundial. Había llegado la modernidad.

Los alemanistas robaron a manos llenas, sin recato alguno. Hicieron de la corrupción una moda nacional. Todos los cercanos amasaron fortunas faraónicas que todavía subsisten, multiplicadas, y en algunas regiones, clases y sectores, parten el bacalao, a pesar de que los descendientes del veracruzano no llegaron ni a papas enterradas.

Alemán Valdés fue un tipo impresionantemente poderoso, carismático a más no poder. Inauguraba lo que se dejara, inodaba al que se le antojaba, se llevaba lo que quería. Pero con Adolfo Ruiz Cortines se equivocó y el viejo que no tenía qué perder, llegó a poner en serios aprietos a la pandilla alemanista.

Al tomar posesión y recibir la banda de manos de su antecesor —así se acostumbraba, hasta que la ley sobre las características de la bandera delegó ese fardo en el presidente en turno del Congreso– el viejo Ruiz Cortines, un hombre de 62 años, se dirigió con acritud al valedor:

Le sorrajó en el rostro blandiendo el índice ante toda la clase política en Bellas Artes que jamás toleraría la existencia de otro grupo en el poder como el que ese día se iba. La corrupción alemanista debía ser cosa del pasado. Ruiz Cortines así lo ofrecía y empezaría por perseguir a Carlos, único hermano del de Sayula.

Hasta la fecha nadie se explica por qué Miguel Alemán soportó esa burla del viejo empoderado. Máxime cuando le había costado tanto trabajo desconocer a la oposición henriquista, horadar las filas de Cándido Aguilar, jefe del Estado Mayor de Carranza, que no estaba de acuerdo con el ungido, y pasar por encima de su grupo de negocios. Alemán tuvo que apechugar y se autoexilió un buen rato.

Pero así es la vida de los manipuladores, acaban siendo manipulados. En busca de un cómplice, Alemán encontró un verdugo. Lo mismo que sintió 50 años después Carlos Salinas de Gortari cuando tuvo que pagar el precio de sus estropicios entregándole al mentecato Zedillo a su hermano Raúl, en prenda del cese de las indagatorias que se cernían sobre su grupo, que siempre soñó con emular al alemanista.

Los que han sido calificados como parricidios políticos, en el sistema mexicano sólo son cobros de cuentas a cargo del que se va, para legitimar mediáticamente, en el ánimo de la turba, al que llega, casi siempre a hacer lo mismo. Jamás ha resultado algo diferente a lo de la casa.

Los exabruptos de Echeverría contra Díaz Ordaz, ambos igual de represores, criminales y agentes de la CIA en México, jamás pasaron de ser agua de borrajas, trasunto de una pretendida legitimación y exculpación que nunca ha resultado mínimamente seria.

El “¿Tú también, Luis?” de López Portillo en contra de su valedor, fue el pretexto argumental para mandarlo a las islas Fiyi, lejos del mundanal ruido, para enseñorearse del pandero y darle con todo al presupuesto en búsqueda del empoderamiento de una casta de churumbeles que siguen depredando las riquezas públicas.

Lo mismo puede decirse del felón Zedillo que arremetió formalmente contra el inefable Salinas para acabar igual que el anterior, rematando al Estado y terminar como empleado y cacharpo de las mismas compañías ferrocarrileras gringas a las que había beneficiado desde el mando en la cueva de Los Pinos.

De Fox y Calderón, ni hablar: estaban llamados a taparse con la misma cobija blanquiazul para permitir que sus familias fuesen a la punta de la estampida sobre el pueblo. Marta Sahagún la consorte y Margarita Zavala y sus ambiciosos hermanos se desquitaran de todas las impudicias propias con los haberes de la nación.

Enrique Peña Nieto fue otra versión de lo mismo. Los acuerdos en lo oscurito con Calderón para que éste lo dejara pasar caminando tuvieron que pagarse con encubrimientos de los grandes negocios energéticos, mineros y carreteros que jamás tuvieron una consecuencia jurídica. Eran y son demasiados compromisos, usted sabe. Calderón acabó como un empleado segundón de Iberdrola.

Fintas, componendas y arreglos tramposos es lo que ha habido, y hay, entre los clanes de la misma grey. Nada que trascienda lo establecido. En nombre de las razones de Estado, sólo queda la inmunidad, esa lacra que pesa como lápida sobre nuestras cabezas.

Pero a juzgar por el terror con el que ha visto la conformación del Frente Ciudadano el actual régimen, debemos estar ante algo inédito en estos menesteres. El de Los Pinos ya es pasado a la báscula en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la represión salvaje de Atenco, de manera certera. Es aviso de lo que sigue.

La gente pide que el enjuiciamiento contra los de Atlacomulco sea real. Que no se quede en un cobro superficial de cuentas y el atosigamiento psicológico a los personajes, sino que se refleje en una acción penal ejemplar contra los abusos, la corrupción y el salvajismo desplegado por los mexiquitas.

Además, que no prescriba jamás la acción del Estado contra quienes han tratado de desparecernos, torturarnos y ejecutarnos.

¿Es mucho pedir? ¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: “Soy joven, inteligente y hasta atractivo” habría dicho, palabras más o menos, Aurelio Nuño a los obispos reunidos, hace unos días, en la Casa Lago de Guadalupe, sede del Episcopado Mexicano (CEM), para celebrar la CIV Asamblea Plenaria. El titular de la SEP fue invitado “a fuerzas”, luego que EPN pidiera personalmente a los obispos que lo recibieran. Pasmados, los hombres de sotana morada y aún los que se han ganado usar la sotana roja cardenalicia, escuchaban al funcionario presumirles que, siendo aún más joven, se reunía con Carlos Salinas de Gortari “durante dos o hasta tres horas” para discutir temas históricos y políticos, cosa que, dijo, es extraordinaria, pues el ex presidente no concede audiencias de más de 60 minutos. Ya engallado, también les soltó que, efectivamente, Luis Videgaray lo había acercado a Enrique Peña Nieto, pero que éste “al darse cuenta de su extraordinaria inteligencia” le dio vida propia, no sólo al nivel de quien hoy es canciller, incluso por encima de éste. Más duchos en política nacional y mundial que el presuntuoso muchachito, los representantes de Dios en sus diócesis y arquidiócesis no acaban de carcajearse. ¿Joven? Sí. ¿Inteligente? Para nada. ¿Atractivo?… A lo mejor, provocativo, Nuño quería que por ahí anduviera un sacerdote pederasta, ¿no cree usted? + + + En Puebla, donde el PRI perdió hace ya siete años la candidatura, una buena apuesta ganadora es el actual senador Ricardo Urzúa Rivera. Es factor de unidad entre los grupos del tricolor que se disputan la gubernatura el año próximo. + + + En contraste, el aspirante del que fuera Revolucionario y hoy ya ni siquiera es Institucional a la gubernatura de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas denuncia que clonaron sus redes sociales y, desde el mismo CDE del PRI chiapaneco, enderezaron una campaña de lodo en su contra. Así no le van a ganar al gobernante Verde. + + + Y para ya casi salir de los pantanosos terrenos priístas, deslucida resultó la ceremonia de toma de posesión de la nueva dirigencia cenecista. Apenas dos gobernadores y dos secretarios de despacho acompañaron a EPN en un recinto pequeñito. La CTM no asistió. Y los desaforados e histéricos gritos de Enrique Ochoa Reza en contra de AMLO no conmovieron a la escasa concurrencia. + + + Escribe don Rafael Segura, desde Coatepec, Veracruz, a propósito de la colaboración intitulada Frente Ciudadano, contra el presidencialismo: “ Hoy sí, como muy pocas veces, tengo que estar en desacuerdo con su planteamiento sobre el tan llevado y traído FCM. Ciertamente, en muchos casos, pero en países con culturas democráticas maduras, se dan coaliciones entre partidos de diferentes ideologías. Pero en México ni el PAN ni el PRD y menos el MC tienen la más mínima línea política que los identifique en la actualidad. Ellos van a buscar sólo ventajas políticas. México es lo que menos les importa, ni tampoco echar al PRI para un cambio de sistema. Si hubiera algo de honestidad no habría posibilidad de que los Chuchos y demás tribus del PRD se aliaran con los retrógradas herederos de “Vicente Calderón” del PAN y menos con la franquicia de Dante Delgado. Lo único que harán es hacerle el juego al PRI para restarle votos a Morena y a López Obrador.” + + + También don Rubén Mújica Vélez envía sustanciosas líneas, respecto al asesinato de dos mineros a cargo de supuestos golpeadores de la CTM y de una firma canadiense: “Ante este doble crimen, el (des)gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo declaró que ‘es muy grave lo que está sucediendo, porque por supuesto ahuyenta la inversión. espantan a cualquier inversionista… Entiendo que este es un asunto de carácter laboral que escapa a nuestra influencia estatal’. La increíble estulticia del (des)gobernador de Guerrero es planetaria. Se trata de un doble crimen y es un asunto penal en que se debe aplicar el rigor de la ley a la empresa transnacional, una de tantas empresas buitres canadienses que no pagan un centavo de impuestos y por las que el actorcito Trudeau mereció que lo ovacionaran en la Cámara los burros legisladores. lo aclamaron como si esos buitres fueran filantrópicas empresas. Astudillo merece la defenestración por revelar lo que le importa la vida de dos mexicanos. de la recua de ‘legisladores’. Y de Astudillo solo hay que pedir que ¡se vayan todos!”

