“La jaula de las locas” homenajea a Maru Dueñas

Con un minuto de aplausos y rosas blancas la compañía de Juan Torres recordó a la querida actriz que el pasado 11 de noviembre perdió la vida en un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca

Asael Grande

“La jaula de las locas” es como los buenos vinos, entre más pasa el tiempo se va poniendo mejor, han transcurrido ya 2 años 600 representaciones de cuando subió el telón, y gracias a su convocatoria, renovó temporada en el Teatro Manolo Fábregas, con un público que se ha llevado una sorpresa con esta espectacular producción, que en esta ocasión dedicó una función especial dedicada a la recién fallecida actriz Maru Dueñas, quien interpretó en esta obra el papel de “Marie Dindón”.

Mario Iván Martínez, Tomás Gorós, Carlos Rodríguez, Carlos Pulido, Moisés Suárez, Dulce Patiño, Augusto Fraga, Pablo Rodríguez, además de las fabulosas “Cachels”, rindieron un tributo junto al productor de esta puesta en escena, Juan Torres: “es una noche mágica, una noche emotiva, triste, pero una noche en donde vamos a festejar a nuestra Maru, agradezco a su mami que esté aquí, esta noche es para ella, para nosotros, para abrazarnos, para despedir a Maru de ‘La jaula de las locas’ de manera simbólica, porque ella nos va a acompañar en todas las funciones, lo ha hecho, no está con nosotros físicamente, pero está su esencia, no solamente era actriz de nuestra obra, sino también era nuestra directora residente, nos cuidaba mucho, nos quería mucho, y vamos a recordarla con todo lo que nos dio, era una gran mujer, generosa, fantástica, simpática, talentosa, profesional, entregada, llena de vida, de entusiasmo, y quisimos hacerle un homenaje al inicio de la función, para que la gente sepa, desde nuestro punto de vista, quién era Maru Dueñas”, comentó el productor Juan Torres.

“Me siento feliz, aunque estoy muy triste, porque veo la cantidad de gente que la quería, tanto amor a ella, le doy las gracias a todos lo que me han acompañado, nada va a llenar ese hueco que Maru dejó, murió haciendo lo que quería, la he soñado, he recordado todas las obras que hizo, poniendo todos sus cuadros, la he recordado así, poniendo las fotos más bonitas de ella en la casa, yo la pude ver la noche anterior, me dijo ‘Hola, Ma’, mañana nos vemos para comer!’, eso fue todo, todo ese cariño que la gente le ha prodigado, fue por algo, el día de la misa fue increíble también, fue muchísima gente”, dijo María Eugenia Vargas Fonseca, madre de Maru Dueñas, quien falleció en un accidente automovilístico el día 11 de noviembre de 2017 cuando la camioneta en la que viajaba, propiedad de la empresa Televisa, impactó contra un camión en el kilómetro 46 de la carretera México-Cuernavaca.

Maru Dueñas participó en obras como “La jaula de las locas”, “A Chorus Line”, “Cats”, “Las bodas de Fígaro”, “Un tipo con suerte”, “La isla del tesoro”,” El príncipe feliz”, “La leyenda del beso”, “Nosotras que nos queremos tanto” y “Gypsy”.

La gran artista ya no está entre nosotras, y estas obras la encumbraron como una de las grandes actrices del teatro musical en México.