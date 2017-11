Jaques y gambitos de Peña Nieto y el Frente

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Casi todos los crímenes que castiga la ley se deben al hambre.

René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.

Estamos en la semana de las definiciones políticas. Quienes trabajen en el gobierno, tendrán que renunciar antes del 30 de noviembre como marca la Constitución para aspirar a ser candidato a la Presidencia de la República. En ese supuesto se encuentran José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro, por el PRI. Por el Frente, o sea de la fusión de PAN-PRD-MC, están Miguel Mancera, Silvano Aureoles y algún otro despistado que salga a la palestra. Por el momento el único destapado para la contienda presidencial es Andrés Manuel López Obrador, quien hace campaña desde hace 12 años. No ha dejado de aspirar a esa posición a pesar de la sociedad mexicana lo rechazó en las 2 elecciones anteriores. Al mismo tiempo, en el PRI se han levantado grandes expectativas sobre su candidato y tiene cuatro aspirantes y sólo uno de ellos, Meade, es el que ya tiene un pesado equipo que está a la cargada, a pesar que se encuentra en las encuestas fuera materialmente de la jugada. El presidente Enrique Peña Nieto, quien unge a su sucesor por el PRI, también espera el resultado de los opositores para establecer una postura unida de su partido en el proceso electoral. Se tienen que conjuntar varios astros. Primero, el que beneficia al PRI como candidato del Frente es Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, a quien lo rechaza una buena parte de su partido y al mismo tiempo une a sus opositores a votar por otro partido que no sea Morena de Andrés Manuel, por razones ideológicas. Aunado a lo anterior, cuando menos se necesitan 3 candidatos independientes fuertes, como Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, quien golpearía a AMLO y al PAN en el Norte del país, así como María de Jesús Patricio Rodríguez del Frente Zapatista, quien le quitaría votos a López Obrador en el sur y parte del Centro de la República. En el caso que se separe el Frente, entones el candidato podría ser por el PAN Anaya, con los mismos resultados, pero con un candidato perredista que le disminuiría votos a Morena, especialmente en la Ciudad de México. El caso de Rafael Moreno Valle, ante las presiones del FCD, iría por Nueva Alianza, donde su líder Luis Castro, en aplicación de las instrucciones de Elba Esther Gordillo, desde la cárcel, impulsaría al ex gobernador de Puebla, quien a su vez apoyaría a su esposa para la candidatura del Frente en Puebla. La designación del candidato frentista es lo que definirá el equilibrio o repartición de candidaturas del PAN y el PRD para la contienda electoral del 2018.

PODEROSOS CABALLEROS: Osorio Chong, por cierto, se autodescartó en un tuit a la candidatura presidencial. Deja el camino libre a Meade. *** Aunado a lo anterior, la definición del Banco de México, sería mediante la propuesta presidencial de un vicegobernador al BANXICO, que también se haría este mismo año, para ocupar la plaza que deja libre Agustín Carstens, quien se va a una mejor chamba. Así, los movimientos en el gabinete se verán a través de un nuevo secretario de Hacienda, que podría recaer en José Antonio González, en lugar de Meade; la ratificación de Miguel Ángel Osorio en Gobernación y el nombramiento de Enrique Ochoa, en Pemex (o un economista como el ex director de Banobras, Abraham Zamora). Esta semana será la mas movida de la agenda política nacional. *** Hoy, el líder de Grupo Modelo, Mauricio Leyva, anunciará al presidente Enrique Peña Nieto, una inversión de 14 mil millones de pesos para la instalación de una planta cervecera en Hidalgo, gracias a las facilidades a la inversión extranjera que ofrece el gobernador hidalguense, Omar Fayad. Incrementó más del 460% el capital foráneo en la entidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Club Med, obtuvo la re-certificación “Green Globe 2017” para su resort en Ixtapa Zihuatanejo. Desde 2010, Club Med colabora con Green Globe, programa de certificación para el turismo sostenible que avala el ahorro de recursos naturales, la reducción de costos operativos y el impacto positivo en las comunidades locales y el entorno. Green Globe certifica a todas las compañías de la industria mundial de viajes y turismo que mejoran su desempeño ambiental a través de prácticas responsables. poderydinero.mx

