No se confundan

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Más o menos esto quiso decir el presidente Peña Nieto cuando la opinión pública, pensó que las palabras de Luis Videgaray significaron un destape a José Antonio Meade.

Exactamente, ello sería como confundir a Uruguay con Paraguay o, al estado de Jalisco con el estado de Lagos de Moreno.

La realidad es que a la vieja usanza, la candidatura presidencial del PRI no será definida con un proceso democrático tal como lo ha presumido su presidente nacional, será por instrucción presidencial, así, como en los años setenta del siglo pasado.

Me parece que quienes están confundidos son precisamente los políticos de las élites priístas, no alcanzan a entender que maquillen como maquillen su proceso interno, una muy buena parte de la ciudadanía no confía ya en su partido.

Qué no se confunda el presidente Peña y su equipo, esta ha sido una de las peores administraciones federales en los últimos cien años, un costo muy alto que tendrán que pagar precisamente en año entrante en las urnas.

La carrera presidencial apenas empieza pero sea el nombre que fuere, el PRI dificilmente podrá repetir, es muy complicado que pueda ganar de nuevo la Presidencia de la República y eso al final del día, detrás de los aplausos infundados, el Presidente de la República lo sabe y lo conoce bien.

En efecto señor Presidente, no nos confundiremos, sabemos bien los alcances del nuevo PRI, como aquellos de Borge, Duarte, Moreira. Conocemos como sociedad los usos y costumbres del nuevo PRI, a veces peores que el viejo PRI.

No se confundan señores, el PRI no cambia, diría yo.

ww.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977