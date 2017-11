Diego Verdaguer regresa “Orgánico”

Un revitalizado cantante y compositor se muestra joven, tanto física como sonora y líricamente en su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

Sin presiones y menos obligación, el cantante Diego Verdaguer se da el lujo de sacar un disco “Orgánico”, en el que se le percibe fresco, joven y con ganas de seguir comiéndose el mundo, luego ya de 20 discos en su haber. Así refiere que es gracias a su público y su esposa que ha llegado a donde está. Lo mismo invita a la gente apoyar la industria musical comprando discos en físico, ya que artistas como él, imprimen mucho de su talento y tiempo en ofrecer un producto de calidad.

En conferencia de prensa, el argentino, dijo: “creo que este disco es un parteaguas en mi carrera, es un renacer, un nuevo comienzo, después de 20 discos grabados, sé que no son muchos, pero al menos he tenido un éxito de cada uno y eso es justamente lo que me mantiene vigente. Pude atreverme a incursionar en géneros como el norteño, la banda, el pop e incluso la cumbia y el reggaetón, que se muestran a lo largo de diez canciones inéditas y dos más de principios de mi carrera. Me rodee de gente que sabe, no es un disco hecho al aventón, ni improvisado, así que podrán escucharme en una nueva faceta, una que siento que me pondrá en el gusto también de nuevas generaciones que quizá me conocen por sus padres, pero ahora me escucharán en estos ritmos y quizá me escuchen por voluntad propia”.

Indicó en el tema del título del disco que “es muy simple, lo llamé ‘Orgánico’ porque lo hice en mi casa en su totalidad, lo compuse, lo produje y lo filmé en mi casa. Llevé todo lo necesario a mi estudio y esto lo vuelve muy íntimo y personal también, por el ambiente en que fue grabado. Es un disco muy natural, aun cuando estoy experimentando con otros géneros, pues si bien la música que estoy haciendo obviamente se nutre con influencias de todo tipo, es así justamente el devenir de la vida, porque la música nos acompaña a todos lados y termina por influenciarnos. Yo trato de hacer música que sea llevadera, con las influencias sí, que me llegan, pero mezclando instrumentos, fusionando, poniendo mi estilo”.

Con esto, el cantante refrenda “mi compromiso con la gente, que es llevar música, apasionarme, crear cosas de calidad, música que genere buena intención para divertirse, para aprender algo, para bailar, sonreír, recordar, enamorarse, porque finalmente a eso venimos al mundo y no debemos desperdiciar el tiempo en cosas negativas”.

Finalmente, invitó a la gente “a apoyar a la industria de la música, comprando un disco, los artistas ponemos mucho esfuerzo en cada nueva producción, pero no podemos seguirlo haciendo si no nos compran el disco. No niego que en plataformas digitales nos va muy bien, pero yo soy de la vieja escuela y me esfuerzo mucho en las portadas, el arte, en que la gente se quede un recuerdo bonito”.

El disco “Orgánico” delcantante Diego Verdaguer ya se encuentra a la venta en tiendas digitales.