Alfaguara Juvenil y sus excelentes opciones literarias

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Caín”, de Javiera Paz

¿Qué sucede cuando conoces al enigmático Caín y descubres que está relacionado con la muerte de tus padres? ¿Y si a pesar de todo… te enamoras de él? Una historia de amor y traición que te enganchará de principio a fin. Novela ganadora de The Wattys 2016.

Kaylin ha vuelto a su barrio de la infancia. Tras vivir con su tía desde que asesinaron a sus padres, cuando tenía 6 años, ahora decide enfrentarse al pasado con valentía y centrarse en sus estudios. Pero por desgracia para ella, el pasado vuelve y la golpea con fuerza cuando descubre que el niño que apretó el gatillo años atrás es ahora uno de sus compañeros de clase, Caín.

Caín, por su parte, no cesa en su intento de huir del pasado, de su padre y de lo que hizo obligado, pero no puede evitar arrasar siempre con todo a su paso. Caín no sabe ni quererse a sí mismo y paga su frustración con todo y con todos. Es el chico malo que se ha ganado el respeto a base de miedo, pero que en el fondo sólo está asustado y necesita querer y que le quieran.

“Inmune a ti (#KissMe 3)”, de Elle Kennedy

Allie, una chica en crisis y Dean, el tío más guapo del campus, son los protagonistas de esta novela, la tercera de la excitante y apasionada tetralogía #KissMe.

Allie está en modo CRISIS. No sabe qué hacer con su vida, acaba de dejar a su novio y, en un momento de locura, se enrolla con Dean de Laurentis, el tío más guapo y más ligón del campus.

Hay que reconocer que no estuvo nada, nada mal. Pero lo último que necesita es liarse con un rompecorazones. Por mucho que Dean no esté dispuesto a quedar como «solo amigos». Por mucho que, cuando la vida da un giro de 180 grados, él sea el tío capaz de permanecer a su lado…

Chicos que saben lo que hacen. Chicas que saben lo que quieren. Risas, amor y mucha, mucha tensión sexual. Miles de lectoras lo avalan: ¡Déjate seducir por #KissMe! 4.5 estrellas y un 97% de ratings positivos en Goodreads

“Elegida por la luna”, de P.C. Cast

En un mundo tan lleno de magia como de peligro y crueldad, Mari deberá enfrentarse a su verdadero ser, aceptar su poder y embarcarse en un viaje para salvar a su pueblo. Pero ¿está preparada para afrontar su destino?

Mari vive al margen de su identidad desde hace mucho tiempo, pero una oscura criatura ha aparecido para destrozarle la vida a ella y a cuantos la rodean. Mari deberá liberar su poder y descubrir quién es en realidad, aceptando así su otro yo y emprendiendo el camino para salvar el mundo.

En su viaje se encontrará con Nik, hijo de un clan enemigo, que le hará sentir cosas que nunca antes había sentido… La oscuridad se cierne sobre este nuevo universo creado por P.C. Cast. Es más fuerte y devastadora que nunca. ¿Serán Mari y Nik capaces de combatirla?

patolina22@hotmail.com