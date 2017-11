El Monumento a la Revolución se vestirá de música con “Mantén la promesa”

Será el próximo 30 de noviembre cuando se presenten Celso Piña, Moenia, Belanova, Señora Kong, Pato Machete, para celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH

Asael Grande

“Mantén la promesa” es un concierto que​ se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución el 30 de noviembre como parte de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH, con la participación de Celso Piña, Moenia, Belanova, Señora Kong, Pato Machete, en un concierto que se llenará de música y todo por una buena causa. El concierto “Mantén la promesa 2017”, que fomenta la prevención del VIH, comenzará a las 17:00 horas y reunirá a diversos artistas: “estamos contentos de ser parte de este proyecto, hoy en día las nuevas generaciones creen que ya no existe el VIH, y sí, las chavitas de hoy, por no quedar mal con su pareja, no saben decir ‘no!’, las mujeres tenemos que saber decir que no, a pesar de que millones de personas con VIH en todo el mundo afortunadamente viven vidas más largas y saludables, debido al acceso a mejores tratamientos médicos, la urgencia de ganar la guerra contra el Sida en todo el mundo ha disminuido”, comentó Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

El concierto, a realizarse mañana jueves, será en pro de la prevención del VIH. La AIDS Healthcare Foundation (AHF), llegó a México en 2004 y tiene presencia en más de 20 estados del país. Su misión principal es impulsar acciones de prevención del VIH y ofrecer apoyo a las personas que padecen la enfermedad.

En la edición del año pasado participaron artistas como Ely Guerra, Kinky y Fobia.

A través de sus redes sociales, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) anunció que en el concierto de este año participarán Moenia, Belanova, Juan Manuel Torreblanca, Ulises (de Kinky), Chela Rivas, Pambo, Pato Machete, Señora Kong, entre muchos más. Alejandro ‘Midi’ Ortega, integrante de Moenia, apuntó que “nuestras letras no son para incitar a los jóvenes a tener relaciones sexuales, nuestras letras hablan sobre el amor, pero de una manera diferente, por ejemplo, un ligue, no podríamos estar nosotros en esta iniciativa si incitáramos a la juventud a no cuidarse, y a saber usar el condón”.

AHF organiza la campaña “Alrededor del Mundo en un Día” una serie de eventos conmemorativos al día mundial contra el VIH/ Sida.

Las actividades incluirán conciertos, marchas, pruebas gratuitas, eventos de concientización en pro de la lucha contra dichos padecimientos en diferentes ciudades de Estados Unidos, África, América Latina, El Caribe, Europa del Este, Asia y en México.