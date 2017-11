Por ser el supuesto padre del hijo de Marjorie, Gabriel Soto se divorcia

Geraldine Bazán no pudo superar los rumores de que su aún esposo es el verdadero padre del hijo la actriz venezolana, por lo que habría solicitado a De Sousa realizarle la prueba de ADN al pequeño Matías Gregorio

A pocas horas de que Gabriel Soto haya confirmado su divorcio de Geraldine Bazán, se ha dado conocer uno de los motivos principales que orilló a la ahora ex pareja a tomar esta decisión.

De acuerdo a una publicación, Bazán no pudo superar los rumores al respecto de que Soto es el verdadero padre del hijo de Marjorie de Sousa, por lo que la mexicana le habría solicitado a la venezolana realizarle la prueba de ADN al pequeño Matías Gregorio.

Posteriormente, el mismo medio reveló parte de la conversión que las famosas habrían tenido por WhatsApp, en donde Geraldine inicia la conversación con Marjorie para hacerle dicha petición.

“Es algo muy delicado, ya lo habíamos hablado anteriormente, el año pasado. Te respeto como mujer y espero entiendas mi situación ahora que eres madre. Sólo quiero hacerte una petición y espero entiendas mi posición y como mujer me apoyes y es la verdad, pero sé que tú junto con Julián son ajenos a la situación de Gabriel”, dice Bazán en la parte de la conversión que se dio a conocer.

Hasta el momento ni Geraldine Bazán, ni Marjorie han dado su versión al respecto; sin embargo, a través del comunicado que envió Gabriel Soto para confirmar su separación, confesó que el ser relacionado con Marjorie de Sousa, fue una de las causas que lo obligaron a terminar su relación con su aún esposa.

“Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán”, explicó el actor.

Posteriormente, expresó: “A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año, a tomar la decisión de separarme definitivamente”.

Al respecto de los rumores que afirman que su rompimiento se debe a terceras personas, incluso a la supuesta relación que Soto pudo mantener con Marjorie de Sousa, Gabriel manifestó: “Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER””.

Finalmente, el histrión confesó: “este proceso es muy duro y difícil para ambas partes, pretendo transitarlo con el mayor de los respetos, discreción, cuidado y amor para preservar el bienestar y la armonía en la vida de nuestras hijas, que son nuestra prioridad”.