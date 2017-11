El frente panista de Meade

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para nadie en el Senado nunca fue un secreto que el presidente de la mesa directiva Ernesto Cordero operó a lo largo de septiembre como el puente entre los 12 gobernadores del PAN con el secretario de Hacienda José Antonio Meade.

Casi sentó a todos en la mesa del ahora candidato presidencial del PRI.

Y el titular de hacienda bajaba las demandas de los gobernadores a la Comisión de Presupuesto que encabeza en la Cámara de Diputados el priísta poblano Jorge Estefan para ser incluidas por éste en el proyecto de presupuesto de Egresos de 2018.

Por eso en esta ocasión se vio poco a los mandatarios blanquiazules por San Lázaro, a donde acudieron en años anteriores para negociar sus partidas presupuestales.

Era obvio que desde entonces para Cordero y su grupo de 5 senadores rebeldes, que en realidad suman quizá un total 18 legisladores opositores a Ricardo Anaya en la cámara alta, Meade era su candidato.

Y el acercamiento de los gobernadores con el titular de Hacienda tenía en realidad el objetivo de establecer el vínculo político y de compromisos con quien desde entonces se preveía iba a ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Así se formó una alianza real de estados gobernados por panistas contra la postulación de Ricardo Anaya por el Frente Ciudadano, o por el PAN.

A su vez ese puenteo creó un blindaje formado por la mayoría de los gobernadores panistas alrededor de Ernesto Cordero y su grupo en el Senado.

Eso llevó a Anaya a desechar la expulsión de los senadores rebeldes como se pretendía a inicios de septiembre.

El tema alarmó a Anaya porque al convocar a los gobernadores a un encuentro partidario, de los 12 mandatarios panistas sólo se presentaron 3. Y uno de ellos iba como observador para luego informar al resto de lo que les pediría Anaya.

El incendiario

Ayer cuando Meade, Luis Videgaray, Peña Nieto y los dirigentes priístas saboreaban el gran impacto que había tenido en medios y redes sociales el destape del ex secretario de Hacienda, Cordero y sus aliados en el Senado pasaban de la celebración al ataque.

Entrevistado sobre este destape, e interrogado sobre si votará a favor de Meade el presidente del Senado dijo:

“Desde luego que yo quiero esperar a ver las propuestas de los candidatos para ver cuál va a ser la definición de mi voto.

“Sí, yo sé que soy militante de un partido político, pero tampoco estoy obligado a votar por una barbaridad, como las que está proponiendo el Frente Ciudadano por México, que están proponiendo demagogia pura. El ser militante de un partido político no me obliga a votar por algo tan absurdo como lo que están proponiendo”.

No hacía falta aclarar nada. Es obvio que el candidato del Frente –si sobrevive-, será Ricardo Anaya.

•¿Cree que va a naufragar el Frente?, se le preguntó.

“Ojalá, le ha hecho mucho daño a la democracia mexicana. El Frente acabó con la posibilidad de que el PAN regresara a los Pinos en 2018, en particular su presidente, Ricardo Anaya.

“… miren, lo que toca Anaya, lo incendia, por algo le dicen “El cerillo”.

¡Orale!

Contrapunto

En la otra punta de la hebra panista en el Senado, el coordinador formal de los blanquiazules, el aguascalentense Fernando Herrera, aliado de Anaya, comentó:

“… no vamos a hablar sobre la persona, sino que representa la continuidad de este gobierno.

“Este gobierno está reprobado, y cualquier intento por continuar en la misma ruta, no puede aventurar un resultado favorable en el siguiente proceso electoral, independientemente del nombre que pongan al frente de ese proyecto.

Herrera pidió no perder de vista que Meade o quien hubiera sido elegido candidato del PRI, representarían igual la continuidad del sistema.

“… y eso es lo que tendrá que escoger la sociedad, si quiere que continúen las cosas como están, o busca una opción distinta, y esa opción distinta no está en el Gobierno”.

Muy competitivo

Cordero sin embargo agregó: “el hoy candidato Meade va a ser un candidato muy competitivo; su trayectoria pública así lo acredita, pero bueno, habrá que esperar”.

• ¿Son ciertas las simpatías de panistas hacia él?

“El hoy candidato Meade, tiene simpatías por todos lados… Es una persona honorable, honrada, sincera, y bueno, su trayectoria pública es muy larga en administraciones de distintos partidos y, por supuesto, que tiene amigos en toda su trayectoria pública, entonces, no me sorprendería que tuviera simpatías, no necesariamente o exclusivamente en la cancha priista”, concluyó Cordero.

Pareciera que el lanzamiento de Meade agudizará la confrontación interna en el PAN.

Frente ciudadano, sin futuro

Alejandra Barrales no elude:

“No sé qué va a pasar con el Frente”, afirma.

Lo dice con la mirada perdida, como queriendo desentrañar lo que pasará en las siguientes horas, días. Porque el futuro del Frente Ciudadano no tiene más tiempo. Hoy todo ahí está empantanado por la necedad de Ricardo Anaya de ser el candidato presidencial de esta alianza.

Barrales comenta que la lógica de Anaya parte de una realidad, de que el PAN es la fuerza electoral mayoritaria dentro del Frente y por lo tanto tendría mano en la candidatura presidencial… para él.

En eso lo apoyan sus cuadros en el PAN, quienes no ven cómo los militantes del blanquiazul pudieran votar por un candidato surgido de otro partido, por Mancera por ejemplo.

Ella le responde con otra lógica:

Si él insiste en ese argumento, entonces está en los hechos imponiendo cuotas de reparto de candidaturas y posiciones por el Frente, lo cual anularía automáticamente la alianza. Dejaría de ser un proyecto de cambio, de transformación de régimen y sistema, que es el objetivo central con el que nación la alianza.

De persistir Anaya en lo suyo, el Frente caería en lo que adolecen todas las negociaciones en el Congreso respecto de la designación de funcionarios para organismos autónomos.

Todo queda en un reparto por cuotas. Y se pierde la esencia de los organismos.

El caso es que cada día que pasa se hace más difícil la postulación de Anaya como candidato del Frente. Todos simplemente dirían que el agandalle del queretano anunciado desde el inicio era cierto.

Nadie votaría por él.

Cada quien su candidato

El caso apunta a la desaparición del Frente y el lanzamiento de candidatos por cada partido.

La boleta registrará muy probablemente entonces a:

A José Antonio Meade por el PRI; Andrés Manuel López Obrador por Morena; Ricardo Anaya por el PAN; Miguel Ángel Mancera por el PRD y a Rafael Moreno Valle por el PES.

A Margarita Zavala, Javier Rodríguez –El Bronco-, Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz y Marichuy (del EZLN) como independientes.

Es el escenario previsible hoy.

