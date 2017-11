Tonana llega al Centro Cultural Helénico “Sin fronteras”

La mexicana promueve la cultura y el color de diferentes naciones con su World Music

Arturo Arellano

Tonana es una de las principales exponentes del World Music en México; se caracteriza por sus diversas influencias musicales y creatividad. Su pasión es crear y recrear nuevas expresiones musicales enriquecidas con las múltiples posibilidades sonoras de la música del mundo. Es por ello que incorpora elementos de nuestra legendaria riqueza cultural indígena a cada una de sus creaciones. Tonana se presenta este 30 de noviembre con su espectáculo “Sin fronteras” en el Centro Cultural Helénico.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante refirió que “el show ‘Sin fronteras’ es el que conmemora mi trayectoria de 30 años de sincretismo y pluriculturalidad. Es hacer un recorrido por aquellas canciones que me han ayudado a forjar este camino, a mostrarle a la gente la gran riqueza musical que existe en el mundo.

Cantaré en lenguas indígenas, canciones indígenas que he compuesto y también en castellano” dijo ya que en su repertorio cuenta con temas en tzotzil, zapoteco, náhuatl, totonaca, creole, inglés y español.

Contará, según sus palabras, con “diversos invitados especiales, como es el caso de DJely Tapa, una talentosa cantante y bailarina africana que me estará acompañando en algún par de temas. Lo mismo invité a Alyosha Barreiro, artista sonoro y percusionista, que se suman a mi gran equipo de músicos, todos muy talentosos, como es el caso de Eduardo Dyer, Juan Francisco Fridman, Ángel Chacón, Aarón Cruz, Mónica del Águila, César Ramírez, entre otros” y añadió que el concierto se creó “con los músicos con los que trabajo y la producción musical, que en conjunto hemos hecho una selección de todo mí repertorio y quedó lo mejor”.

Además de lo anterior la cantante estará presentando su nuevo Ep “en este se contienen canciones como ‘Con el viento’, tema que representa el momento en que estoy, me siento imparable, justamente como lo es el viento y ese mensaje, ese sentimiento quisiera llevarlo a las personas, que se sientan fuertes, capaces. Además son tres canciones más, una de un israelita, otra de Joaquín Sabina ‘Noches de boda’ pero con instrumentos jarochos. Y finalmente otra de Colombia”.

Tonana refiere que “me costaría trabajo describir mi estilo, más que nada es mi voz, soy fiel a mi sonido natural, he tratado de seguir ese faro, ser siempre fiel a mí misma. Empecé a los 9 años y te vas conociendo en el camino, es un proceso interesante”.

Siguiendo el tema de que la música abre fronteras, dijo “yo creo que hay buena y mala música, hay una que me fascina por su desarrollo armónico y tengo que escucharla, sin embargo, creo que no soy de un solo género, me gustan las fusiones y en tanto no tengo una canción favorita, prefiero empaparme de muchos estilos, experimentar y crear nuevas fusiones, por eso trato siempre de estar involucrada con gente multidisciplinaria y aprender”, concluyó, para invitar a su concierto “Sin fronteras”, que se llevará a cabo este 30 de noviembre en el Centro Cultural Helénico.