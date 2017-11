“Palabras sin música”, de Philip Glass

Museo Nacional de Antropología y Malpaso Ediciones invitan a la presentación de este extraordinario libro

En el marco de su viaje a la Ciudad de México para preparar el concierto El Espíritu de la Tierra, en el que colabora con músicos tradicionales de la etnia Wixárika del norte de Jalisco, el maestro Philip Glass presentará por primera vez para el público hispanohablante su libro autobiográ co Palabras sin música. La cita será en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México.

Autobiografía del compositor de música clásica más in uyente de nuestro tiempo.

Sobre Palabras sin música

No sólo es un extraordinario documento sobre la personalidad de un músico incomparable, también tiene un valor literario de primer orden. Glass se des- cubre como un narrador nato, como un cronista agudo y detallista capaz de recrear sus recuerdos y de mostrarnos cómo su evolución personal se plasmó en el desarrollo de su música. Ésta es una autobiografía inolvidable que fascinará a todos aquellos que busquen las claves del arte del siglo xx y las huellas de los creadores que lo representaron.

Presentadores:

Philip Glass (Baltimore, Estados Unidos, 1937) es uno de los compositores más representativos e in uyentes de la actualidad. Con su ópera Einstein on the Beach (1976) logró el reconoci- miento internacional e inició una trayectoria muy singular que alternó las composiciones dirigidas a un público especializado con las bandas sonoras para películas y las colaboraciones con el director teatral Robert Wilson.

Jesús Silva-Herzog Márquez (México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política (fce, 2006).

Antonio Saborit es doctor en Historia y Etnohistoria por la enah, y egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, donde estudió Letras Inglesas e Historia. Su especialidad es la historia cultural y es autor de numerosos estudios sobre las comunidades letradas del México moderno.

Pablo Espinosa es jefe del área de cultura del periódico La Jornada. Es autor, entre otros títulos, de La música, ese misterio (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016).

Víctor Sánchez es escritor e investigador mexicano, especialista en temas de desarrollo humano desde una perspectiva transcultural. Es autor, entre otras obras, de Toltecas del Nuevo Milenio (Lectorum, 1996).