Mosy & Friends llegan al Teatro Molière

El guitarrista de Ritmo Peligroso reúne a la crema y nata del rock & roll para un espectacular recital el 9 de diciembre

Le acompañarán Leo de Lozanne, de Fobia; Sergio Arau, de Botellita de Jerez; Kazz, de Los Amantes de Lola; Chava, de La Castañeda y Piro, de Ritmo Peligroso

Arturo Arellano

Mosy & Friends es un concepto que lleva bastante tiempo ofreciendo shows en la Ciudad de México, en un formato más despreocupado y amigable, en el que un grupo de rockeros se reúnen en un escenario para compartir los éxitos de cada una de sus bandas y además realizar en complicidad covers de sus bandas favoritas como Queen, The Beatles o The Clash. De la mano de Mosy esta vez se reunirán en el Teatro Molière, Leo de Lozanne, de Fobia; Sergio Arau, de Botellita de Jerez; Kazz, de Los amantes de Lola; Chava, de La Castañeda y Piro de Ritmo Peligroso, entre otros.

Mosy visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, donde en entrevista dijo: “son cinco invitados, quienes ya han estado presentes a lo largo de un año y medio, en los que hemos ofrecido cinco versiones de Mosy & Friends. Turirock nos va a patrocinar, es un formato de viaje en el que se lleva a la gente a un lugar a escuchar rock en vivo, con una banda que de hecho será la que nos abrirá este concierto”. Añade que “va estar muy bueno, básicamente lo que hacemos es reversionar todo y divertirnos con la música. Se ha perdido un poco eso con la solemnidad de los proyectos, pero es necesario darse la oportunidad de jugar, de sentirnos libres, al final improvisar, aunque si ensayamos no es sólo subirse al palomazo, hacemos arreglos determinados, pero de manera más libre. Hacemos versiones de los éxitos de cada banda, de Fobia, Ritmo Peligroso, La Castañeda, Botellita de Jerez y con nuevos arreglos”.

Lo mismo destaca que “hacemos covers, pero no sólo al tanteo o por agradarle a la gente, más bien hacemos canciones que tenemos ganas de hacer, por ejemplo con Piro hemos hecho rock the Casbah de The Clash, pero lo mismo podemos cantar algo de Queen, The Beatles o algo muy diferente como ‘El triste’ de José José, pero muy rockero, salen cosas buenísimas y eso es padre”. Asegura también que “en la música siempre deberíamos divertirnos, pero cuando con tu banda ya tienes éxitos y muchos años tocando, pues es necesario refrescarse, sacudirse y hacer este tipo de cosas para cotorrear y relajarse”.

Adelanta que “existe la posibilidad de grabar un disco en vivo de Mossy & Friends, aunque ahorita el proyecto se tiene parado, porque el año entrante saldrá el nuevo disco de Ritmo Peligroso y mi disco solista. Eso nos consumirá por completo, sobre todo que es el 40 aniversario del Ritmo Peligroso y tocaremos en el Vive Latino, donde arrancamos la gira de este nuevo disco”. Del que cabe mencionar tendrán como invitados a Alex Lora, Rubén Albarrán, Dr. Shenka, de Panteón Rococó; Paco Familiar, sax de la Maldita, Leo de Lozanne, Pinocho y Humberto de Neón, Sergio Arau, entre otros, que les acompañarán en un greatest hits de Ritmo Peligroso en el que grabarán sus éxitos reversionados.

Además, incluirán un par de temas inéditos “son temas modernos y con punch, ‘Las calles de mi continente’ y ‘Caramelo’, eso de momento porque en el futuro tenemos pensado hacer un disco nuevo con solo temas inéditos”.

Los boletos para Mossy & Friends en el Teatro Molière el 9 de diciembre ya están disponibles a la venta en taquilla o a través del sistema Ticketmaster.