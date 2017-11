Con su música, Ha*Ash hace posible un “30 de febrero”

Las hermanas lanzan su nuevo sencillo, interpretado a dueto con el cantante Abraham Mateo, el cual ya está disponible en plataformas digitales

Arturo Arellano

Luego de 15 años de trayectoria musical, las hermanas Hanna y Ashley: Ha*Ash, por fin están disfrutando de una estabilidad creativa, musical y un éxito tal que les llevará al Festival Viña del Mar, a la par están lanzando “30 de febrero”, lo que es según las cantautoras su disco más relajado y hasta con tintes de humor, lo cual no quiere decir que hayan perdido su esencia, sino que ahora plasman su sentir con más tranquilidad y seguridad, pero en el mismo tenor romántico. Con el disco también arrancarán una gira que les llevara a todo México y América Latina, lo mismo a Estados Unidos, Asia y Europa.

En conferencia de prensa, las talentosas cantautoras señalaron que “Viña del Mar es un sueño para nosotras, estamos emocionadas, tocamos el mismo día que Carlos Vives. Estábamos un poco nerviosas pero la gente del festival nos avisó que fuimos el artista con más petición por redes sociales, lo cual nos deja un poco más tranquilas. Acabando Viña del Mar, arrancaremos la gira internacional más ambiciosa”.

Sobre el arte del disco Ashley refirió que “básicamente Hanna metió sus pininos como productora y juntas tuvimos que ver mucho en el disco, desde el arte y por supuesto las canciones, todas de nuestra autoría. El arte describe muy bien el sentimiento del disco”. Añadieron en el tema de las letras que “llevamos mucho tiempo tomando la vida muy en serio, podría decir que salió nuestro adolescente a escribir las letras de este disco, pues con todo lo que pasa en el mundo queríamos regalar eso. Relajarnos y disfrutar nos hacía falta, ahora es lo que queremos darle a la gente compartir ese sentimiento”. A lo que Hashley agregó “y es que así somos, en las giras siempre nos estamos divirtiendo. Llevamos años escribiéndoles a hombres que no valían la pena, pero ahora es imposible tirarte al drama o ser víctima, viviendo este éxito, alegría, por eso con o sin alguien queremos ser felices cantarle a la vida y no llorarle a cosas que no merecen ser lloradas”.

Sobre las colaboraciones señalaron que “para el tema de ‘Cien años’ estábamos en el estudio y Hanna propuso a Prince Royce, quien le puso mucho de él a la canción y es maravilloso, lo mismo con Abraham Mateo, de quien nos gusta su voz. Ambos fueron caprichos nuestros, tienen voces angelicales. Con Prince fue divertido porque lo sacamos de su zona de confort y nosotras nos salimos con él”. Y teniendo productores internacionales para la creación de su álbum dijeron que “son tres, con George Noriega ya habíamos trabajado en el primera fila, el entendió nuestro idioma y quisimos tenerlo de nuevo. Con los otros dos también fue una experiencia bonita, pues traer gente que no está muy involucrada en música latina es interesante, pues enriquecen el disco con lo que ellos saben. Compusimos 14 canciones y se quedaron 12, fue muy rápido no paramos es nuestra manera de agradecer a nuestros fans”.

Ashley reconoció que “me va un poco mal en el amor y me va bien desahogarme escribiendo canciones, además mi hermana es una buena terapeuta. Yo no confronto a quienes me han hecho daño, pues mi manera de confrontar es en el escenario y no es nuestro afán hablar mal de los hombres, es más bien platicar lo que nos ha pasado y si a alguien le queda la canción, pueden dedicarla, identificarse y desahogarse, pero no promovemos el odio a los hombres”.

Después de que las artistas cantaron un par de temas de esta producción como regalo a prensa y fans, los directivos de Sony Music México les entregaron Disco Doble Platino más oro y anunciaron que las fechas de la gira se darán a conocer a mediados de diciembre, mientras que el arranque confirmado será el 14 de marzo en Auditorio Nacional.