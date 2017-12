Recientes noticias del Imperio. De allá mandan a decir…

Francisco Rodríguez

…que la imposición de José Antonio Meade Kuribreña se debe a la necesidad de que haya una reforma fiscal en EU que modifique el entorno de las empresas, que puedan abandonar el TLCAN, que puedan subir las tasas de interés y pueda darse una incertidumbre electoral. Regresa la guerra de los espejitos. Vuelven a ofrecer bisutería a cambio de petróleo y oro.

Nos manda a decir el FMI que la imposición del otro José Antonio, González Anaya, en la SHCP es una bendición, toda vez que ya le dieron el viejo sillón que usaba Limantour para que asiente sus posaderas, él, que fue el coordinador de asesores del subsecretario de Ingresos, o sea, el cargo de Meade donde se fraguó la reforma fiscal regresiva.

Mandan decir que es tiempo de apretarnos más el cinturón, porque habrá una vigilancia más estrecha para garantizar los recortes al gasto social para los jodidos. Que eso sólo lo pueden cumplir los nuevos. Son las recientes noticias del Imperio. Y es lo que hay. Lo que opinemos los mexicanos les tiene sin cuidado. ¡El que venga atrás que arre!

Agradecidos y felices también mandan a decir que es una catarata de limosnas el hecho de haber nombrado en el Banco de México a Alejandro Díaz de León, un sujeto que siempre ha sido peón deVidegaray. Es el único que puede contra la inflación, y la detendrá mejor que cualquiera de los fantásticos hombres de Marvel. Cualquier tormenta le va a pelar los dientes.

¡Ah! y nos mandan a decir que somos unos afortunados, unos demonios de la información, porque nos enteramos antes que ellos. Uno de los espectáculos chuscos y denigrantes para el sentido común, para la proverbial inteligencia de los mexicanos que ya estamos hasta la madre de mentiras piadosas.

Porque lo que pasa en el rancho grande no dice lo mismo. Por lo menos, los peones acasillados ya se rebelaron. No aguantarán otro capataz‎ con ese fuete. Los campesinos organizados han calificado al recortador Meade, el ejecutor del Fobaproa y arrasador de la Financiera Rural, como un enemigo del campo.

Los pobres de este país saben a ciencia cierta de qué pata cojea el candidato de los grandes intereses, de los pequeños grupos de explotadores que han hecho de esto un páramo insufrible. Saben en qué loma pontifica, adonde van sus medidas, al país de nunca otra vez.

Utilizar el argumento de que el peso subió dos centavos el día del destape, atribuyéndose a las grandes dotes y el carisma financiero del candidato destapado, es una ilusión indigerible, una pamplina del tamaño de su desconocimiento de esta realidad. Quieren manejarnos como lo hace el cacique en cualquier villorrio.

En el fondo y en las formas, son inverecundos, por desfachatados, y valetudinarios, por enfermos incurables del cerebro.‎ No tienen remedio, requieren un correctivo eficaz e inmediato. La ambición desaforada ha nublado sus entendederas, si alguna vez tuvieron. La necesidad de cubrirse ante los juicios que vendrán, hace el resto.

El berrendo se atreve a lanzar su grito de campaña: hará de México una gran potencia, donde se multiplique el empleo y se acabe el hambre. Carlos Salinas de Gortari lo apoya en el intento, ya lo confirmó que así será. Sursum corda, elevemos el corazón, y ¡aleluya!, llegaron los salvadores, los meros meros petateros.

Por lo pronto, en el acto protocolario del destape, hecho en el privado de Aceves del Olmo en la CTM, el candidato recibió la bendición de un grupito de trabajadores de la Bimbo, uniformados por esa casa. Como ya no hay fuerza sindical —Videgaray, Meade y Peña la sustituyeron por el outsourcing—, ahora los acarreados son los trabajadores free lance de las empresas de bienes y servicios.

La CTM, convertida en cascarón, ya no puede llenar ni el Auditorio Amilpa, donde se festejaban las grandes ocasiones ante sillones repletos por 300 invitados. Ya ni esos existen. Ahora los dueños de ese pandero son las huestes de Polito Rodríguez, el zar del sindicalismo light, el que controla a los gaseros, gasolineros, meseros de cafeterías, pinches, y los que se acumulen en el inframundo del subempleo. De todos, sólo había 50.

Por todos lados, la ausencia manifiesta de los apaludidores efectivos, aquéllos que serán forzados desde Los Pinos, o desde donde quiera despachar Videgaray, a llevar a las urnas sus padrones: los gobernadores priístas, de los cuales, nadie ha esbozado ni siquiera una sonrisa ensayada o una esquelita media carta en cualquier pasquín.

Los concesionarios de medios radioeléctricos se atreven a dar a conocer sus propias encuestas, en donde las suposiciones los han orillado a informar que, en menos de 24 horas, el país ha reaccionado al estímulo propagandístico… ¡y ya ubica a Meade en el primer lugar, muy por encima de los alborotadores y populistas! ¡Faltaba más!

Por algo es el que trae la maleta, rellena de jugo$as prebendas, de grandes embutes, de chayotes que rebasan la imaginación del respetable.

Es la muestra de lo que viene. La campaña del PRI será producto de la catarata de estiércol que alcancen a verter sobre las cabezas de la oposición, de cualquier adversario que se atreva a decir la verdad de lo que pase allá abajo.

No será la campaña de las fake news, será la competencia descarnada entre los avorazados por demostrarle al patrón Videgaray hasta dónde están dispuestos a llegar. Y en eso, ningún extremo de impudicia ni de inmundicia será respetado. Todo vale, todo cuenta para ganar, para empoderar a otro descastado, enemigo de la economía popular.

Todo, al servicio de los apanicados que quieren esquivar la furia del respetable. Saben que ya están condenados, no tienen nada que perder en términos de prudencia, moderación y cordura, sólo su entrañable libertad, hoy amenazada por el juicio de la verdad incontestable.

El modelito es el mismo, pero más rastrero, más sanguinario, más salvaje. Se trata de que el producto nacional bruto de este país siga conformándose igual que los últimos años: 20% de corrupción, 10% para el IPAB de los banqueros, 10% escondido en paraísos fiscales, 10% en inseguridad, otro 10% en mermas… y 40% para los narcos y sus cómplices en el gobiernito.

Hecho el tiro, muerto el pato, dicen. Y repiten a través de sus amanuenses y periquilllos sarnientos las noticias del Imperio. Todos los buitres están de plácemes, pues los perros de rancho ladran sin saber por qué ladró el primero en aquella loma.

No quieren entender que está en juego la supervivencia de México. Que cualquier riqueza natural, sujeta a la extracción indecente, puede acabarse. O están decididos a llegar hasta el lugar sin límites, aquél donde siempre se han desenvuelto, disfrazados de esperpentos y encapuchados de verdugos.

Las noticias del Imperio deben prevalecer, por encima de la cordura de los habitantes de este sufrido país. ¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: El 25 de mayo de 2013, el colega Arturo Rodríguez García publicó: “ Dionisio Alfredo Meade y García de León fue funcionario del sector hacendario, diputado priista entre 1997 y 2000 y subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Su hijo José Antonio Meade Kuribreña llegó a secretario de Energía y de Hacienda con Calderón. El actual canciller inició su carrera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en los noventa y en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), cuando su padre era el diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Como su hermano José Antonio, Lorenzo Meade ha desarrollado su trayectoria en la Consar y el IPAB, organismo éste donde recientemente se convirtió en secretario ejecutivo. Por vía materna los hermanos Meade también tienen abolengo: Su tío abuelo fue Daniel Kuri Breña, uno de los fundadores del PAN en 1939.” La familia prianista, pues. La aristocracia burocrática. + + + Y Meade no debería confiarse de Chong, como llaman al gran derrotado priísta. Pese a la comida escenográfica de hace un par de días, Osorio está jugando en contra. No sólo con el PES de los evangélicos, también con el Panal, cuyos hilos tiene en sus manos. Vengativo, es una de las características del hidalguense. + + + La libró Ricardo Monreal. No será destituido por la Suprema Corte de Justicia del cargo de delegado político en Cuauhtémoc, como sí le sucedio al de Venustiano Carranza. Buenos abogados tuvo el doctor en Derecho. + + + Con la aprobación en San Lázaro de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, el Estado renuncia a la creación y mantenimiento de policías civiles como sucede en cualquier Estado democrático. La militarización es inminente. Las fuerzas armadas jamás regresarán a los cuarteles. Viviremos los mexicanos bajo la permanente amenaza de un estado de sitio. Ya lo verá usted.

