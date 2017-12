Sebastián del Buen Ayre, ovacionado en el Palacio Postal de la CDMX

Presentó un majestuoso espectáculo de baile y cante, titulado “Noises”

Asael Grande

Como parte de la inauguración del 2o. Encuentro en México de Arte Flamenco de América, el maestro Sebastián del Buen Ayre, quien presentó en el bello Palacio Postal de la Ciudad de México el espectáculo “Noises”, en un recorrido de sensaciones en donde el artista demuestra su gran capacidad para el flamenco, en compañía de Cachito Díaz, al cante, y Ricardo Sánchez en la guitarra, señaló: “estamos en este momento muy especial para la productora Akais Chindos, y para mí también como artista y director de esta compañía, porque es la apertura de nuestro Segundo Encuentro de Arte Flamenco de América, que se realiza por primera función de apertura, dentro de la noche de museos, que también es un privilegio formar parte de este movimiento cultural, que es la noche de museos más numerosa de todo el mundo, es un honor poder estar en este Palacio Postal con este espectáculo performático que se llama ‘Noises’, estamos aquí con la labor de promover el arte y la cultura, y el flamenco que es lo que nos enamora, como un concepto cultural que se puede compartir con la gente, es un placer muy grande, con este show no uso las castañuelas, decidí usar otro tipo de flamenco, ‘Noises’ viene de la inspiración de Art of Noise, que hace música con ruido desde los años 80, música experimental, y que fue la gran base de la música electrónica del día de hoy, me gusta ese tipo de música, aparte del flamenco, me pareció muy importante el generar este espectáculo, que se ha llevado por diferentes espacios, en el Museo Soumaya, en el Teatro de la Ciudad, y ahora en el Palacio Postal, y mezcla un poco varias disciplinas dancísticas, un poco como yo lo siento también, con mucho respeto”, comentó Sebastián del Buen Ayre, en entrevista con DIARIOIMAGEN, quien plasmará las huellas de sus manos en Galerías Plaza de las Estrellas.

El 2o. Encuentro en México de Arte Flamenco de América tiene el propósito de continuar la difusión del flamenco, así como incentivar y activar las relaciones internacionales culturales entre los artistas visitantes e invitados, para ser parte de las actividades de la programación que tendrán como sede, nuevamente, la Ciudad de México y los espacios brindados por la iniciativa privada y pública, recreando así nuevamente una gran sinergia: “es un performance itinerante, se adapta en varios espacios”, dijo el bailaor y artista plástico Sebastián Sánchez, quien destacó que esta segunda edición convocará y reunirá talento flamenco del continente americano y de España, con el objetivo de desarrollar productos culturales diversos, vistos desde la cooperación y el desarrollo enfocados en la cultura, para crear contenidos innovadores, atractivos y de calidad de exportación para activar el potencial competitivo cultural de América.