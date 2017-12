Tultepec: 2017, año de mayor inversión en obra pública

Segundo Informe de Armando Portuguez

Tultepec, Estado de México.- Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde Armando Portuguez Fuentes, no descartó la posibilidad de competir nuevamente por la presidencia municipal, “porque la ley así se lo permite. Yo soy un soldado de mi partido y estaré, si así me lo requieren, en el frente que me asignen”, dijo, al manifestar incertidumbre de continuar en el cargo en 2018, año electoral.

Ante el representante personal del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, Josué Faustinos Ramírez, director general de Movilidad, señaló que “con la experiencia acumulada a lo largo de casi cinco administraciones, en Tultepec se confirma una gobernabilidad efectiva, finanzas sanas y un trabajo sostenido, donde la mayor inversión se destina en obra pública y programas sociales”.

Aseguró que el 2017 pasará a la historia del municipio como, “el año en que más recursos extraordinarios se han ejercido para obras públicas, que ascienden a más de 163 millones de pesos, gracias a la gestión de nuestros diputados federales, y cuyas acciones fueron aprobadas en su mayoría por unanimidad en el seno del Cabildo, lo que hoy hace de Tultepec, un referente de trabajo y de progreso”.

El presidente municipal agradeció la confianza de la ciudadanía al permitirle rendir un informe de gobierno al frente de Tultepec y reconoció que a pesar de la experiencia acumulada cada año los retos son distintos.

Ante más de 4 mil ciudadanos representantes de todos los sectores sociales de Tultepec, reunidos en la explanada municipal, Armando Portuguez Fuentes aseguró que siempre ha tenido claridad en la proyección de acciones en cada año al frente de la administración, y precisó que ya se realizó la gestión de recursos y existe un plan de acciones para que el trabajo continúe en 2018, para seguir haciendo de Tultepec un lugar de oportunidades y de bienestar para todos.

“Con el trabajo sostenido en los últimos años en Tultepec, hemos logrado un municipio con mejores servicios de infraestructura básica, de limpieza, alumbrado, seguridad, espacios deportivos, un crecimiento ordenado y la generación de oportunidades de salud, educación y programas sociales que benefician a la gente más vulnerable”, afirmó.

El total de ingresos y egresos en 2017, asciende a poco más de 633 millones 64 mil pesos en la realización de 178 obras y acciones, entre las que destacan 142 mil 932 apoyos alimentarios en favor de los grupos más vulnerables, como son: adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres que viven solas y comunidad abierta, en los que se invierte más de 28 millones de pesos.