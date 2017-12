Arranca Christmas in The Park en Six Flags México

El parque se viste con 4 millones de luces navideñas y otras atracciones temáticas, hasta el 21 de enero próximo

Arturo Arellano

Arrancaron oficialmente las actividades navideñas en Six Flags México, que consisten en dos desfiles, espectáculos especiales y decoración con más de 40 millones de luces a lo largo de sus instalaciones. Como es la tradición anual, el parque contará con su desfile nocturno a cargo de los personajes de Looney Tunes y DC Comics, como Bugs Bunny, Lucas, Piolin, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, entre otros, a los que se les suma un desfile más, pero por la tarde de parte de su aliado Liverpool, con Bolo y Santa Claus a la cabeza.

La inauguración de dichas actividades se realizó con la presencia de Lorena Zamora, gerente de Relaciones Publicas de Six Flags México, quien dio el banderazo de salida al desfile de Liverpool, en el que participaron diversas marcas de juguetes con carros alegóricos y sus personajes en botargas, como es el caso de Playmobil y Hachimals, además de los infaltables duendes, muñecos de nieve, galletas de jengibre, entre otros personajes típicos de la Navidad. Dicho desfile fue cerrado de manera espectacular con el tren de Liverpool que llevó a bordo a Santa Claus y a Bolo, osito emblema de la tienda departamental.

Posteriormente, se realiza en el Teatro Chino un cuento de Navidad, protagonizado por Bolo, Santa Claus y los duendes, quienes se enfrentan al terrible Sierra, villano que se roba la llave del portal donde se guardan las ilusiones de los niños. Este espectáculo fue también el preámbulo, para el encendido de las más de 4 millones de luces que decoran cada rincón del parque, logrando un ambiente completamente navideño, enmarcadas también por escarcha, guías de papel y otra de las principales atracciones, la nieve artificial que baña los pasillos del parque.

Lorena Zamora, gerente de Relaciones Públicas de Six Flags México, en entrevista con DIARIO IMAGEN, señaló que “tenemos la sexta edición de Christmas in The Park, nuestros visitantes van a poner cada rincón del parque y disfrutarlas con lentes especiales que les permitirán observar las luces con formas navideñas. Lo mismo en la noche, la nieve bañará el parque en esta combinación navideña”. “Tenemos un desfile, el primero por la tarde que es de Bolo y sus Amigos y uno más por la noche que es el Christmas Light Parade, que es un desfile con el parque completamente apagado y desfilan los carros iluminados con personajes de la temporada”.

Siendo el segundo año que Liverpool forma parte de las actividades navideñas en Six Flags México, refirió que “hemos hecho una mancuerna perfecta en cuanto a marcas, somos dos marcas muy bien reconocidas en Navidad y juntas logramos los dos desfiles y que el nuestro, el nocturno, sea más grande, en un recorrido de 20 minutos, que es el primer año que se logra, sin duda será muy bien recibido porque tenemos a todos los personajes favoritos”. A esto añaden el Blackout Christmas, un espectáculo con luces neón en el Teatro Mexicano y Christmas Rock en el Teatro Samoa, además de los menús navideños que incluyen chocolate caliente, donas, churros y golosinas típicas de la temporada.

Se espera que durante estos 42 días de fiesta navideña en Six Flags México, llegue un 50% de visitantes de la Ciudad de México y el otro 50% del interior de la República Mexicana, convirtiéndose en una de las temporadas más altas del parque.