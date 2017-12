Fobia celebra 30 años con gira y caja coleccionable

La banda se reúne después de seis años de no hacerlo, para tocar en 20 fechas lo mejor de su historia

Arturo Arellano

Una de las bandas más reconocidas del rock mexicano es Fobia y después de una historia de 30 años, decidió reunirse para un concierto que llegará a 20 plazas diferentes y en el que hará un recorrido de toda su historia con los elementos originales. A la par, la agrupación decide lanzar también una caja llena de memorabilia, que incluye vinilos, fotografías, flyers y demás recuerdos coleccionables para los fans.

La banda, integrada por Leo de Lozanne, Jay de la Cueva, Cha, Iñaki y Paco Huidobro, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que Leo dijo “estamos en las buenas y en las malas, siempre estamos aquí individualmente o como banda para festejar la vida de esta agrupación que en lo individual me hace sentir muy orgulloso, es parte de mi columna vertebral. Este regreso es por los fans que nos pedían mucho en redes sociales que nos juntáramos, a veces hasta en un tono ya humorístico ‘no sean niñas y júntense’, nos decían. Así que para estos 30 años les vamos a dar ese gusto y nos lo daremos nosotros también”.

A lo anterior, Huidobro añadió que “Fobia no es Fobia sin libertad y hemos hecho enojar a mucha gente por ello, lo que es divertido, porque siempre hemos hecho lo que queremos y esa es nuestra esencia, que nadie nos ha obligado a hacer nada, como nadie nos obliga ahora a juntarnos. La banda tampoco es nada sin el cariño de su público y ésta es una oportunidad de subsanar, peleamos como es común, todo mundo pelea, pero lo nuestro no es nada del otro mundo, es como tener una novia, a veces dices cosas que no quieres decir cuando estás molesto o te las dicen a ti. En este caso creo que nos hizo bien distanciarnos y volver”.

Cabe destacar que a la par de esta gira de reencuentro, la banda está lanzando un boxset que incluye los 6 discos de estudio en LP’s de 12 pulgadas con un peso de 180 gramos prensados en pastas de colores específicos para cada título. Enmarcados por fotografías, flyers, recuerdos y detalles que han sido parte fundamental en sus 30 años de carrera. Sobre esto, Cha declaró que “es muy lindo poder regalarle eso a nuestros seguidores, el vinilo está más vivo que nunca. Hay toda una generación de jóvenes que los están descubriendo justo ahora y poder lanzar algo tan cuidado nos hace pensar que podemos entregar algo de igual calidad en los conciertos. A pesar de que se remasterizó todo, a mí me quedó la satisfacción de escuchar canciones que hicimos a los 19 años y estaban muy bien hechas”.

En tanto, Jay de la Cueva, siendo el único elemento no original de la banda dijo “Me emociona mucho saber que vamos a hacer una serie de conciertos, y esa es la parte que más me gusta, saber que hay un grupo de personas que nos espera. Más que la nostalgia es bonito saber que tienes algo qué ofrecer”.

Huidobro aclaró que “Gabriel Kuri, no forma parte de esta celebración porque al final no embonó, estuvo con nosotros un tiempo, pero ahora está contento con lo que hace y no tenemos ningún problema”.

Ya está disponible el boxset de colección, mientras que están confirmadas 20 fechas de esta gira, cuyas sedes se irán dando a conocer en redes sociales, donde Leo de Lozanne aseguró que tendrán mucha actividad.