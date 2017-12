Carla Mauri estrena “Wild Child”

Después del lanzamiento de “Satellite” que consiguió más de 2 millones y medio de reproducciones en YouTube, la joven y talentosa cantante regresa con un sencillo lleno de color, romance y diversión

Asael Grande

Joven, sencilla, talentosa, la cantante Carla Mauri platicó con DIARIO IMAGEN sobre el lanzamiento de su nuevo material discográfico, titulado “Redefinning Love”, un disco que le llevó poco más de un año en grabarlo, y del cual se desprenden los sencillos “Satellite” y ‘Wild Child’: “el nombre del disco es muy especial para mí, es un tema que va durante todas las canciones de este disco, y algo que me di cuenta de lo que yo escribo, siempre puedo escribir canciones de lo que sea, del amor, de la libertad, y a través de este disco, cada canción tiene diferentes ángulos del amor, siento que a veces vemos sólo un lado, y el amor es mucho más complicado, y tiene cosas buenas, cosas malas, y está bien expresarse a través del amor, y este disco es mi forma de decirlo, de lo que yo siento qué es el amor, como algo más libre y bonito, el disco es en inglés y español, yo crecí en Estados Unidos, y empecé escribiendo en inglés en el colegio, y después escribí en español cuando decidí cantar, quería que mi música representara lo que yo soy, y lo que quiero ser, el disco suena a pop, pero tiene algo de electrónico, un poco de beats electrónicos, y un poco de pop, me gusta experimentar, tardé un año y medio para componer las canciones de este disco, creo que eso tiene que ver, porque éste tiene gran parte de mi vida, es como un diario moderno, de todo lo que me pasó en este año, tiene canciones bonitas, canciones tristes, son canciones que me hacen sentir orgullosa, todas las canciones son mías, excepto una, Se hace noche, que fue un regalo que me hizo Gloria Trevi, una artista que admiro mucho, y que me ha apoyado muchísimo”, comentó Carla Mauri.

La artista mexicana de rubia cabellera y esbeltez, habló que su segundo álbum de intérprete, le llevó poco más de un año elaborarlo, para englobar “un disco diferente, que me llevó un año de escribir las letras, creciendo como artista y creciendo como compositora”.

El sencillo ‘Wild Child’ fue parte de la campaña de “Halloween” de Fanta y Carla junto a Morat son la imagen musical de la marca, fue compuesto por la propia Carla, junto con Kika Pulido y la participación de Rob Persuad, fue producido por Armando Ávila y tiene un sonido fresco, pegajoso y lleno de pop.

El video del sencillo se grabó el pasado mes de octubre en Nashville, Tenesse, bajo la dirección de Ricardo Calderón: “Wild Child, habla de cuando estás con tu mejor amigo, te enamoras de él, y cuando estás con él te conviertes en “Wild Child”, en algo más rebelde, más atrevido, es como esa idea de lo que viviste todo el tiempo, cada tema del disco tiene una historia diferente, me gustaría que cuando haga los conciertos para el disco, sea como una experiencia, que el público sienta y se identifique con las canciones, las luces, y los colores, creo que para mí lo más importante es la gente, y que a través de la música les dé muchas cosas positivas”, dijo a este diario e invitó a nuestros lectores “a que escuchen este disco, que me ha ayudado mucho escribiéndolo, tiene esa magia de poder decir muchas cosas que sentimos y que no queremos aceptar”.