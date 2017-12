Regreso a la edad de las cavernas

Índice político

Francisco Rodríguez

Tanto nos prometieron hacernos una gran potencia mundial, acabar con la miseria, derramar abundante empleo y llevarnos al Primer Mundo, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Luis Videgaray-Meade, que en el trayecto de la nave hemos llegado adonde se proponían en realidad: arribamos ya al edad de las cavernas.

Acaban de surtir efecto las consecuencias de los agaches reiterados ante el yerno de Trump, y en las próximas horas lo resentirá el devaluado peso, la reseca economía, la gran inflación, el brutal encarecimiento y el nulo crecimiento de la economía para los siguientes cuatro años, por lo menos.

La reforma fiscal de los republicanos anaranjados, con el apoyo de los demócratas en su mayoría en Estados Unidos, va. Si aquí la reforma fiscal de Videgaray significó atracar los bolsillos de los empresarios emprendedores y creadores de empleo, allá es un regalo para los capitostes, marca llorarás.

La reforma fiscal de Trump significa que Washington reducirá un billón y medio de dólares en impuestos a las empresas, industrias, comercios, maquiladoras, changarros, etc. que decidan quedarse allá. Además, serán exentas de pagar los gastos médicos de sus trabajadores, la venganza contra el Obamacare.

Un gancho difícil de ignorar para los capitales gabachos. Y con eso de que el capital es un animal miedoso, Marx dixit, usted se imaginará donde van a ir a parar desde ahora todas nuestras consentidas del TLCAN, desde antes que sea inservible, más el millón y medio de empleos de las maquiladoras fronterizas y muchísimas del corredor industrial del Altiplano.

No es que estemos viendo lo peor: sólo lo que hay. El retiro paulatino y constante de las empresas golondrinas buscando el abrigo fiscal proteccionista gringo y la absolución del seguro médico para ellos tan gravoso, repercutirá de inmediato en la Bolsa de Valores meshica y en la devaluación de la moneda, en unas cuantas horas.

A eso se refería Cristine Lagarde cuando extendió el nuevo préstamo de 86 mil millones de dólares –que nos cuesta un ojo de la cara, se use o no se use– para la campaña de Meade y para la subsistencia del régimen mexiquita: tienen confianza en las instituciones sólidas de México, y más, en su capacidad de agache ante el poderoso. Lo que buscan es que subsista el modelo del empobrecimiento, más constante y profundo que gradual.

O sea, que el futuro nos alcanzó: llegamos al edad de las cavernas, después de pasar a comer el soylent green. Podemos decirle a nuestros nietos y choznos que a la fuga de cerebros, a la fuga de los más valiosos mexicanos que emigraron de braceros, se suma la fuga de las empresas que según Salinas nos iban a llevar al Primer Mundo…

… y que según el Pacto por México, firmado por Peña a unos minutos de haber jurado respetar la Constitución, la destrozaron en aras de reformas estructurales entreguistas a los intereses extranjeros y acabaron en el cajón de los olvidos, en el cesto de la basura, tan socorrido por todos los financieros mexicanos.

A eso se debe la catarata de denuestos y de ataques pagados y publicados contra los adversarios que quieren un país digno. A eso se debe la reiterada obsecuencia de no hacer caso a ningún criterio que fuera en contra de la razón : el pellejo de los de Atlacomulco es lo único que está en juego, pues saben que quien llegue les exigirá cuentas. Es el reclamo popular.

A pesar de que durante tres décadas de supuesto TLCAN los gobiernos federales, estatales y municipales del abarrote nacional surtieron a las maquiladoras gabachas con agua, mantos freáticos, infraestructura, exenciones fiscales, bajísimos salarios, negativas a acceder a cualquier tecnología de producción para los obreros…… facilidades máximas para la exportación, cancelación de alcabalas, protección desmesurada a los atropellamientos obreros, negativa a los derechos de sindicación y asociación colectiva, mano en cuanta ley y juicio o demanda se ofreciera, las empresas privilegiadas se retirarán en fila de nuestro país. Ya tienen otro paraíso. El suyo.

La esclavización de nuestra economía, nuestro sistema, nuestra justicia y nuestra mano de obra, no ha sido suficiente. Ellos irán adonde les dan más. Tampoco quieren arriesgarse a un cambio de mando inevitable en julio del 2018. Ven muy papayones a los priístas. No les garantizan que todo siga igual como hasta ahora.

Es más: saben, por lo que han comentado los corresponsales acreditados en México, que Meade será un abanderado tan débil que durante su campaña no podrá pararse a convencer en otro templete, como Toluca, o alguna capital como Tuxtla Gutiérrez, adonde mandan los verdes y tricolores. Fuera de ahí, nada.

Tendrá que ser un candidato a control remoto. Pontificado a puerta cerrada, frente a banqueros y empresarios, las ONG’s de su predilección, pues dicen que es muy bueno convenciendo en corto, y en algunos platós televisados en cadena nacional de comentócratas a modo. En el momento en que se pare frente a más de 2 mil militantes de su partido en algún otro rincón de la provincia… puede ser apedreado.

La campaña de Meade Kuribreña será a control remoto, como lo requiere el grupo financiero que manda en el edad de las cavernas. Sus mensajes serán copiados también de lo que ya desde ahora se está decidiendo a control remoto, desde la Bolsa de Nueva York, los bancos y las corredurías de los acreedores en Wall Street.

El retintín seguirá siendo, en todos los cenáculos, el mismo que ya mostró : llevarnos al Primer Mundo, hacer de México una gran potencia, con el aval intelectual y las habilidades demostradas por Carlos Salinas de Gortari, el émulo de Carlos Hank González, la copia bizarra de Alemán Valdés.

Los mexicanos a base de tanta traición, de tanto desengaño, de tanto descalabro y de tanta represión, han llegado a ser desconfiados, pues su pesimismo nace de ser optimistas informados. Nada bueno se puede esperar de este grupo de desclasados y mentecatos, rateros obcecados, sanguinarios irredentos.

Para documentar nuestro pesimismo, y darnos una idea de lo que acaba de pasar en el gabacho: 1.5 billones de dólares de reducción fiscal a sus empresas, representa la cantidad de 30 billones de pesos actuales, es decir, seis veces cualquier presupuesto anual, es decir, de hoy al 2023, cuando quieran irse. Representa un tanto y medio de todo el producto nacional bruto, de la suma de todo el trabajo y los esfuerzos de todos los mexicanos dentro y fuera del país, juntos. Es una cifra que rebasa cualquier imaginación aldeana, cualquier talento.

Causará en Estados Unidos un déficit fiscal, una devaluación y empobrecimiento generalizado de la masa trabajadora del gabacho, los mismos que en su empeño e inconsciencia empoderado a ese zafado anaranjado, cuyo yerno nos trae por la calle de la amargura, en la cuarta pregunta.

Pero antes que ellos, lo pagaremos nosotros. Y aquí no hay casi quien se pueda salvar de este cataclismo económico. Nunca ha sido recomendable ser el cabús de una locomotora. Siempre vamos a ciegas, ladramos como perros de rancho, obedecemos consignas que nos mandan a control remoto, como los discursos ayunos de gente que pronunciará Meade.

¿Dónde podrá pararse Meade Kuribreña sin que lo apedreen? Se aceptan apuestas. ¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: Fiel a su nueva misión y destino, el de tapadera de las muchas corruptelas y para taponear las raterías de quienes lo hicieron candidato, y aún las suyas propias por los próximos ocho años, Meade sabe que debe apoderarse desde ahora de la Auditoría Superior de la Federación. Para ello ha enviado a un pseudoexperto en Transparencia, Normatividad y Rendición de Cuentas que, a su paso por la Administración Pública en puestos de Contraloría y supervisión, sólo se ha prestado a avalar transas, desvíos y cochupos de los jefes en turno: Gregorio Guerrero Pozas. De él basta citar que en el 2000 fue literalmente echado de la Contaduría Mayor de Hacienda, previo a su transformación en lo que hoy es la ASF… que de 2000 a 2003 fue contralor de Pemex… y, ¡lotería!, de 2003 a fue contralor de la Financiera Rural donde despachaba Meade Kuribreña y ¿qué cree, amable lector?, que durante ese lapso jamás se le generó a Meade observación alguna. Desde 2008 y hasta ahora Guerrero despachó como contralor del INE, donde se ha dedicado a inflar la nómina y a generar observaciones sin ton ni son, lo mismo que a fincar responsabilidades que siempre le han sido anuladas en el Trife. Son famosos sus pleitos con Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello que, igual que en público y en privado, han expresado su molestia por los excesos y prepotencias del contralor. Ahí, en el INE, no le sirve a Meade. Sí en cambio en la ASF, pues su principal virtud es ser padre de Julio César Guerrero Martin, quien ha sido secretario particular, primero, y jefe de oficina del ya candidato presidencial priísta lo mismo en la SRE, Sedesol y Hacienda, y que ya opera en el Congreso para instalar a papi en este posición. Ojalá que durante la comparecencia de Guerrero, hoy ante la Comisión de Vigilancia, los diputados independientes a los intereses corruptos, frenen esta perversa pretensión. + + + De don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “Debemos estar preparados para darles a las encuestas que por toneladas se presentarán próximamente el lugar que se merecen. La mayoría de ellas se irá directamente al bote de la basura, aunque algunas, muy pocas, serán creíbles. Quienes se dedican a este trabajo de investigación presentan resultados que, generalmente, carecen de veracidad, ya que su único fin es favorecer a quien les encargó la encuesta. Pongo un ejemplo que prueba lo anterior. En diciembre del año 2008, cuando ya México era el hervidero de sangre en que lo convirtió la declaración de guerra contra los narcotraficantes, el Gabinete de Comunicación Estratégica presentó un estudio en el que, para el 62% de los consultados, Felipe Calderón resultaba ser un presidente ideal, repito, presidente ideal, algo tan alejado de la realidad como si se dijera que quien en ese tiempo era Presidente de la República era abstemio o que su estatura fuera de 2.50 metros. Si bien estas encuestas son muy criticables por no contar con un mínimo sustento, tienen un aspecto positivo. Si alguien que las leyera estuviera padeciendo una gran depresión, el hacerlo le ocasionaría un ataque de risa que lo aliviaría por completo, algo que ni juntos Polo Polo y JoJoJorge Falcón lograrían”.

