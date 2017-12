Novedades de Malpaso Ediciones

“La invasión de las bolas peludas”, de Luke Rhinehart

*** La novela más divertida del genio de la provocación

Suponiendo que el universo estuviera poblado por extraterrestres ¿qué pensarían de los humanos? Probablemente, que somos gilipollas. La familia Morton acoge a una extraña criatura redonda y peluda, una especie de pelota de playa que apareció en el barco de pesca del señor Morton. Lo bautizan como Louie y se convierte en una mascota adorable y cariñosa que enseguida se hace amiga de los niños. Pero nada es lo que parece: los Morton no tardan en descubrir que Louie tiene una inteligencia asombrosa, infinitamente superior a la humana y que es capaz, a través de cualquier ordenador, de entrar en los sistemas informáticos del Estado, de robar miles de datos y millones de dólares, de desactivar armas nucleares, de hacer que personas inocentes pasen por terroristas y viceversa… en fin, de sembrar el caos más absoluto. Además, Louie cambia de forma a su antojo y se ríe de todo el mundo. Pronto se le suman otras bolas peludas que progresivamente invaden nuestro planeta con la diversión como único fin. De un día para otro, la familia Morton se hace famosa, para acto seguido entrar en la lista de los más buscados del FBI. Y todo por jugar a blanquear dinero, hacer transacciones de millones de dólares de forma fraudulenta… un poco de diversión, vaya.

“Animales”, de Emma Jane Unsworth

*** No hay nada más difícil que hacerse mayor… aunque sea algo inevitable

Ha llegado ese momento en la vida de cualquier veinteañera: el de hacerse mayor. Se trata de convertirse en adulta, aceptar la tranquilidad soporífera y la complacencia sofocante que la acompañan y asumir que la adolescencia prolongada se acaba. Laura y Tyler han vivido su década de los veinte a tope, en un torbellino de fiestas que nunca se terminaban, una querencia por las drogas que ha ido de las ganas de experimentar con cierta cautela a colocarse con entrega absoluta, resacas que no acababan hasta el lunes por la mañana… Han sido las mejores amigas, compañeras de excesos durante diez años. Sin embargo, las cosas están cambiando. Laura se ha comprometido con Jim, un pianista clásico que hace tiempo que dejó atrás las juergas desmedidas y a quien no le gustan los desfases de Tyler y la mala influencia que ésta tiene sobre su prometida. Jim intenta que Laura sea más adulta y responsable, que se decida por un comportamiento aceptado socialmente, pero Tyler no está dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. La única que no sabe qué quiere es Laura. ¿Por qué tiene que escoger entre Tyler y Jim, entre la vida que le gusta y la que se supone que le tiene que gustar?

“El vendido”, de Paul Beatty

*** La novela sobre los conflictos raciales más entrañable y desternillante jamás escrita, que logró el Man Booker Prize de 2016

Una sátira mordaz sobre la educación de un hombre aislado y el juicio racial que lo envía al Tribunal Supremo, El vendido de Paul Beatty exhibe a este genio de la parodia en su punto más álgido. Ganadora del Man Booker Prize 2016, del National Book Critics Circle Award y del premio literario John Dos Passos, esta novela desafía las sagradas doctrinas de la Constitución estadounidense, la vida urbana, el movimiento por los derechos civiles, las relaciones paterno-filiales y el Santo Grial de la igualdad racial. Tras el asesinato de su padre a cargo de dos policías, el protagonista de El vendido se embarca en un controvertido experimento social: reintroducir la esclavitud en una comunidad afroamericana de la California contemporánea. Con todo, no le falta tiempo para hacer de la segregación racial para con los blancos un arma de motivación, inspiración y superación para la comunidad afroamericana del lugar y de sus vecinos mexicanos, a quienes les une un profundo desprecio por un enemigo común del que ya no tienen noticias.

