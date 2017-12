Delegados, incumplidos e irresponsables

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ayer, el diputado Iván Texta Solís exhortó a los 16 delegados a actuar con responsabilidad en el cumplimiento de las obras y acciones del Presupuesto Participativo, antes de pensar en futuros proyectos rumbo a las elecciones de 2018.

El diputado perredista, quien es presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa, calificó de inadmisible que, por intereses personales, los titulares de las demarcaciones dejen en el olvido los proyectos elegidos en las urnas.

A menos de un mes que termine el año, sólo se han concluido 230, de un total de mil 812 obras programadas.

Lo anterior, viene a colación porque la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, anunció que hoy 5 de diciembre, solicitará licencia para buscar la jefatura de gobierno por el partido Morena. Se va, pero sólo se han concluido en su delegación ¡dos! de 178 proyectos, de acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo de Proyectos 2016-2017 elaborado por la Contraloría General.

Texta Solís subrayó: “La delegada Sheinbaum ya tiene las maletas listas para irse de campaña. Yo le pregunto: ¿Cuándo va a concluir las 176 obras pendientes que tiene con las y los vecinos? (es obvio que nunca).

Por esta razón, no dudó en señalar que se trata de una total irresponsabilidad no dar cumplimiento a lo comprometido.

Según el documento, otras delegaciones que sufren de atrasos son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco, ya que no han concluido uno solo de los proyectos por colonia.

También recordó que más de 927 millones de pesos fueron destinados para el Presupuesto Participativo del 2017 para la realización de acciones que fueron elegidas por las y los vecinos de cada una de las colonias de la Ciudad de México, entre las que destacan la repavimentación, sustitución de luminarias, renovación de banquetas, colocación de cámaras de vigilancia, gimnasios al aire libre, compra de camiones de basura, entre otras.

INDÍGENAS, EN RIESGO DE PERDER LA VISTA

Para nadie es un secreto que la pobreza trae dificultades para acceder a los servicios de salud o a las instituciones de justicia, así como la discriminación. Estos son algunos de los problemas que enfrentan los indígenas en México.

Un hecho que ilustra el desamparo en el que se encuentra este segmento de la población, es el de más de medio centenar de indígenas en riesgo de perder la vista —y hasta la vida— por una mala práctica médica realizada por una clínica particular contratada por la Fundación Cinépolis.

De eso, hace 24 meses y hasta el momento no ha habido una respuesta favorable a los afectados.

El presidente nacional de la Fundación “No Más Negligencias Médicas”, Fernando Avilez Tostado, que ha tomado el asunto en sus manos, solicitó reiteradamente la mediación de la Asamblea Legislativa para que sean atendidos en la Ciudad de México quienes resultaron víctimas de negligencia.

En rueda de prensa, Avilez Tostado explicó que en 2015, a través de su programa “Del amor nace la vista” —cuyo lema es devolver la vista a quienes padecen ceguera parcial por catarata— contrató en el estado de Quintana Roo los servicios de la clínica “Instituto de Salud Visual (ISVI)” para realizar operaciones oftalmológicas.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Después de las cirugías practicadas, los pacientes en situación de marginación y vulnerabilidad, padecieron graves infecciones intraoculares, provocadas por una mala asepsia en quirófanos e instrumental médico, lo que derivó, en algunos de los pacientes, en la pérdida de los globos oculares, ceguera más acentuada y graves consecuencias en su salud y su economía, pues unos dejaron de laborar y otros perdieron sus empleos en los que percibían sueldos precarios.

A partir de esa fecha, el ombudsman de la salud (defensor del pueblo o de los derechos humanos), informó que se iniciaron demandas legales contra la Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud Estatal y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo, pues era responsabilidad y obligación de estas instancias gubernamentales y la propia Fundación Cenépolis verificar que el Instituto de Salud Visual (ISVI) contará con la certificación, capacidad técnica y profesional para llevar dichas cirugías.

Avilez Tostado dio a conocer que existe una demanda legal en tribunales administrativos de Quintana Roo, pero aclaró que la saturación de expedientes y la falta de administradores de justicia especializados en Derecho Sanitario han frenado la justa reparación del daño, en detrimento de los agraviados.

El asunto fue expuesto a los diputados Fernando Zárate Salgado, Adrián Rubalcava Suárez, Juan Gabriel Corchado Acevedo, Elizabeth Mateos Hernández y Luciano Jimeno Huanosta.

lm0007tri@yahoo.com.mx