“La Villa de Santa” es una experiencia más allá del teatro

El Foro Cultural Chapultepec da cabida a este musical que les refrenda a los niños una gran ilusión

Arturo Arellano

Otro año más que “La Villa de Santa Claus” llega al Foro Cultural Chapultepec, donde la compañía producida por Xavier López, retrata la vida de Nicolás y sus aventuras en un maravilloso musical, que sin duda sirve para devolverle a niños y grandes una gran ilusión, la de creer en Santa Claus, pero también la de ser cada vez mejores personas. El musical se presenta en cartelera y terminará temporada el 23 de diciembre.

Durante la puesta en escena Santa se enfrenta a la amenaza del Rey Raymundo y su peón Servando, quienes se empeñan en acabar con la Navidad, no obstante Santa no lo hará solo, pues su ejército de duendes liderado por Turco, le respaldarán en esta aventura.

Con un recinto lleno en su mayoría de niños con sus padres, se celebró el exitoso estreno, entre “risas, amor, música y foquitos”, justo como cita una de las canciones principales y con la que los niños se levantaron de sus lugares para cantar, bailar y agitar sus varitas luminosas con el interés de interactuar con los duendes. Lo anterior es un factor muy importante de este montaje ya que todo el tiempo Santa y sus amigos hacen a los niños parte de la historia, pues los actores reaccionan a los gritos y aplausos de los pequeños, incluso a sus comentarios.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el productor Xavier López, recordó que “‘La Villa de Santa arrancó desde hace 9 años y desde el principio pensamos en extender la experiencia de la obra para que las familias tuvieran un rato postespectáculo e interactuar con los personajes. Estuvimos 5 años en Cuicuilco, tres años inactivos y apenas el año pasado regresamos para presentarnos ahora en el Foro Cultural Chapultepec. Tuvimos ese compás de tres años para esperar la autorización de parte del foro para poder usar también el jardín y montar la villa. Pues yo no quería que la gente tuviera que trasladarse a otro lugar, después de terminada la función”.

Explica que “cuando nos vino la idea de contar la historia de Nicolás, lo asocié con que soy fan de los cómics, entonces me remito a la historias de origen de los superhéroes, como a Spiderman le picó una araña y de ahí vienen sus poderes. Entonces Santa es un personaje que aceptas como te lo muestran, pero la historia de atrás no se ha contado en teatro, aunque existen muchísimas versiones. Mis coautores y yo le pusimos mucho de la propia infancia, respondimos a preguntas como ¿cómo resuelve la entrega?, ¿cómo sabe si te portas bien? partiendo de punto de vista de un niño. No queríamos hace una pieza religiosa, así que no es más que imaginación”. Agregó que “Hay muchas versiones de la vida de Santa, la que nosotros conocemos tiene un origen religioso, pero también existe otra versión pagana, llamada ‘El papá Navidad’, al norte de Europa, donde Santa es literalmente un duende del bosque”.

Sobre la música platicó que “la escribí junto con Marcial Alejandro, él era una persona reconocida por hacer canciones de amor, pero me senté con él para pedirle hacer un musical de Santa, lo cual estaba fuera de lo que hacía como poeta, pero logramos una muy buenas canciones, está mi música y sus letras, es algo muy padre. Tenemos ganas que les gusten a niños y nos llena de orgullo que incluso después de nueve años, ya hay maestras en escuelas que usan nuestros temas para sus actividades navideñas”.

La escenografía en tanto es de Sergio Villegas “él es uno de los más populares escenógrafos del país y el reto era meter esta historia en el escenario del foro que no es lo que teníamos en Cuicuilco, lo cual se logró muy bien gracias a recursos multimedia y tecnología. Sobre el elenco nos da muchísimo gusto que actores que han sido duendes ya han avanzado en los musicales de México. Siempre buscamos gente que empieza y otros que ya van avanzados como Luis Gerardo Ayala. Ser duende no es fácil, es como haberte comido una caja de dulces, siempre están muy activos, acelerados. Enrique del Olmo hace al villano y también es una actuación bastante profesional, que ha gustado bastante. Tuvimos a Rubén cerda antes como Santa, pero ahora es Eduardo Bravo”.

Al terminar la función, añade que “Tenemos varias cosas en la villa fuera del teatro, actividades como escribir tu carta a Santa Claus y dársela personalmente, creación de esferas, galletas, juegos para encontrar a Santa Claus y más detalles navideños en un mural. Además de un inflable, zona de escalar y otra zona para niños muy pequeños, menores de 2 años. Lo mismo tenemos una asociación con Fundación Rebecca de Alba, quienes han colocado ‘El muro de los buenos deseos’ donde los niños escriben sus deseos y a verdad te sorprendes de leer lo que piensan. En fin es una experiencia en familia, nos hemos preocupado porque se diviertan los niños, pero también los papás”. La puesta en escena se presenta en el Foro Cultural Chapultepec hasta el 23 de diciembre, con funciones sábados y domingos a las 12:00 horas y 16:30 horas. Además de las funciones especiales del lunes 18 de diciembre y viernes 23 de diciembre en los mismo horarios.