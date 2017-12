Ley de marchas, atrás

Desde el portal

Ángel Soriano

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, reculó en su propuesta de promover una Ley para regular las legendarias manifestaciones en la ciudad e indicó que ésta es una inquietud de diversas organizaciones sociales que ha considerado pero que no está del todo definida.

Lo que también debería hacer el joven mandatario es pedírle a sus colaboradores que resuelvan los problemas y atiendan a la gente.

Está el caso del secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, que no responde escritos, que son la vía constitucional para plantear asuntos, no concede audiencias, no atiende los problemas de tan importante cartera, a menos que le deje utilidades.

El funcionario argumenta que, “está de comisión, estoy atendiendo asuntos con motivo de la Glosa del informe”. Antes decía que elaboraba el informe del gobernador, hoy está en la glosa.

La ciudadanía está irritada con el gobierno por culpa de sus funcionarios y tiene que salir a la calle para ser escuchado. Y mientras no se atiendan los ancestrales problemas y las tradicionales marchas y bloqueos, no habrá ninguna Ley que contenga la irritación social; por eso dio marcha atrás el gobernador y por eso sus funcionarios, como el de Economía evaden los problemas pues ellos ya tienen resuelto su problema.

TURBULENCIAS

Acuerdo UNAM-Congreso

Al inaugurar la muestra artesanal “Taller de Manualidades. Exposición Navideña”, ubicado en el pasillo del edificio “B” y que permanecerá hasta el 8 de diciembre, expresó que la solidez y unión de los trabajadores han permitido que la Cámara de Diputados esté rodeada de personal calificado. “Estoy seguro de que como trabajadores desean que la Cámara de Diputados sea cada más fuerte y mejor considerada por la sociedad; por ello les pido que nos ayuden a que esto se concrete”, y sugirió al secretario general del sindicato de la Cámara de Diputados, Jesús Almanza Ontiveros, que en las instalaciones de este recinto se organicen más actividades recreativas para trabajadores y se comprometió a apoyar estas acciones; por otro lado el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, el secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara; el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Sadot Sánchez Carreño; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, firmaron un convenio de colaboración, que busca impulsar los programas de servicio social para los estudiantes de la máxima casa de estudios; asesorar y participar en la elaboración de iniciativas, y favorecer la profesionalización de legisladores y servidores públicos.César Camacho afirmó que este acuerdo se realiza bajo los mejores augurios, auspicios y el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, además de que resulta “enorgullecedor y comprometedor”, para nosotros –las y los diputados-, este acuerdo tiene un valor extraordinario no sólo por el aprecio, sino porque nos alimentan del prestigio secular de la Universidad de las universidades”. Mencionó que la UNAM y la Cámara de Diputados comparten no solo origen, sino el vínculo del carácter republicano. “Ambas instancias están al servicio de las y los mexicanos y –quizá- lo que vale la pena destacar, es que son sitios para el ejercicio libre de las ideas, del pensamiento, pero también para la obtención de acuerdos, porque al final tenemos que desembocar en aquello que es útil a la sociedad”…El secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de Oaxaca, Eduardo Rojas Zavaleta en la Glosa del primer informe del Gobernador Alejandro Murat, ante la LXIII Legislatura del Congreso de Oaxaca dijo que para devolver la esperanza de vida a los pequeños productores den un estado primario en el cual cuatro de cada diez fuentes de empleo se originan en este sector, el presupuesto autorizado fue por 249 millones de pesos, de los cuales solo el 1.6 por ciento va destinado para servicios generales, material y suministro, ya que el resto es para gastos de nómina e impuestos..

