Al fin, la justicia llega a la viuda del maestro Carlos Colorado

En conferencia de prensa se señaló que la agrupación La Única Internacional Sonora Santanera se ha ostentado como la Sonora Santanera, sin serlo

Asael Grande

El engaño al público en general sobre la Sonora Santanera, llega a su fin, informaron en conferencia de prensa los integrantes de la agrupación La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, quienes informaron a la prensa que la única heredera universal del grupo La Sonora Santanera es Doña Yolanda Almazán viuda de Colorado.

Las autoridades correspondientes pusieron alto total a las apócrifas Sonoras Santaneras y derivado del nombre. Se entregaron notificaciones a nivel nacional y se sancionará a las agrupaciones ilegales. El Despacho y Consultoría G&B, Asociados, acompañó a la única heredera universal, Doña Yolanda Almazán viuda de Colorado, y su hija Norma Yolanda Colorado Almazán, así como a Gilberto Navarrete Jiménez, director y representante de esta afamada agrupación musical, quienes dieron los pormenores sobre la controvertida Sonora Santanera.

“Las acciones legales están relacionadas principalmente con la ilegal pretensión que se ha atrevido a realizar, sin ningún derecho legal, la agrupación La Única Internacional Sonora Santanera, que utilizan esa denominación de manera indebida e ilegal, esta agrupación, se ha ostentado como la Sonora Santanera original, sin serlo, ninguno de sus integrantes ha sido, ni fue fundador de la agrupación que formó o que integró en su momento, el gran compositor y arreglista, Don Carlos Colorado”, comentó Rosalba Becerril, quien preside el Despacho y Consultoría G&B, Asociados.

Doña Yolanda Almazán viuda de Colorado, aclaró: “yo me siento satisfecha, porque hasta ahora en los últimos años, hemos tratado de que se arreglen las cosas, ya que siempre hemos estado al pendiente de todos nuestros papeles, los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera me trataron muy mal, y me dijeron que me saliera de su estudio, porque yo no tenía nada que ver ahí, yo firmé un contrato, y les dije que me estaban dando sólo el seis por ciento, sabiendo que me tenían que dar el total del cheque de La Sonora Santanera, porque así lo recibí, mientras mi esposo falleció, me lo estuvieron dando, pero con el contrato que volvieron hacer, ya no me dieron más”.

La Sonora Santanera ha sido uno de las agrupaciones junto con la Sonora Dinamita, más golpeadas en cuanto a usurpación se refiere. Actualmente se debate quién es la agrupación que debería prevalecer, entre los que destacan son La Única Internacional Sonora Santanera y la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, esta última destaca por la cantante María Fernanda, quien revivió temas de Sonia López, los elogios y éxitos se consolidaron los cuales ya venía creciendo con la dirección de Gilberto Navarrete y de su titular Norma Yolanda Colorado Almazán: “igual que mucha gente, yo también tenía duda de por qué habían muchas agrupaciones que se hacían llamar Sonora Santanera, y sólo hay una agrupación que se puede nombrar como Sonora Santanera de Carlos Colorado, después de este abuso de confianza que hubo hacia la señora Yolanda Almazán, me explicaron la historia, lo que no se sabe es que ella, perdió un hijo un año antes de que falleciera el maestro Carlos Colorado, y creo que cualquier ser humano entra en una depresión terrible, y al fallecer el maestro Colorado, Yolanda queda con una hija menor de edad, evidentemente se cometió un abuso de confianza con la familia Colorado, quienes tenían y tienen el derecho de usar el nombre de La Sonora Santanera, yo al ser mujer, me sentí consternada con esta situación, y creo que este problema se tiene que solucionar, porque ha sido una injusticia, es algo que se tiene que respetar, hay muchas agrupaciones que se hacen llamar Sonora Santanera, y ya se han estado haciendo procesos para detener estas agrupaciones apócrifas, yo he estado trabajando con La Sonora Santanera de Carlos Colorado, quien tiene la reserva y el nombre Sonora Santanera, y me siento muy agradecida con la familia Colorado, con el público, ya son sesenta años de legado musical del maestro Carlos Colorado Vera”, comentó María Fernanda Alvo Díaz, vocalista de La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda.