“Ya párate” celebra XV años en el Auditorio Nacional

El festejo contó con la participación de Mon Laferte, Banda Bastón, La Arrolladora Banda Limón y Margarita la Diosa de la Cumbia

Arturo Arellano

El programa de radio “Ya párate”, cuyos conductores son Tamara, Facundo, Omar Chaparro y Franky Mostro, celebró XV años al aire y para ello armaron una gran fiesta en el Auditorio Nacional, donde contaron con la presencia de grandes invitados especiales en la parte musical, quienes además de aportar su música y talento, compartieron recuerdos con el elenco del programa. Los invitados fueron Mon Laferte, Banda Bastón, La Arrolladora Banda Limón y Margarita “La Diosa de la Cumbia”.

La noche arrancó con la presencia de Mon Laferte en el escenario, quien fue presentada por Franky, cuyo deseo había sido tener a Elvis Presley, pero como esté ya ha muerto, fue recompensado con una ola de éxitos de parte de la chilena, que sin duda enloqueció al Auditorio Nacional, siendo “Tu falta de querer” el tema que más estremeció. El siguiente en pedir su deseo, fue Facundo quien deseaba tener una charla con Maradona, el ex futbolista argentino, sin embargo, al no lograr el cometido, se conformó con invitar al escenario a sus amigos de Banda Bastón, con quienes realizó un poco de improvisación y luego les dejó el escenario para que los raperos hicieran lo suyo.

Con la gente entrada muy en ambiente, Omar Chaparro, quiso hacer válido su deseo y pidió ser reconocido como actor “Ya me cansé el hashtag #OmarDejaDeDestruirNuestroCine”, dijo a la par que en las pantallas se proyectaba un video en el que Chaparro sería nominado como mejor actor a algún tipo de premio, compitiendo consigo mismo en diferentes películas, por lo que no habría manera de que no ganará el premio, sin embargo, al final de cuentas el premio fue entregado a Adrián Uribe, lo cual detonó la risa de todos en el lugar y en tanto Omar, pidió por lo menos le cumplieran la presencia de La Arrolladora Banda Limón, lo cual si sucedió e interpretaron varios de sus éxitos como “La llamada de mi ex”.

La última en pedir su deseo fue la bella Tamara, que si bien había pedido a Residente de Calle 13, le llevaron a un Doctor Residente del hospital 13 como una broma, para finalmente ser complacida con la presencia de Margarita “La Diosa de la Cumbia”, quien interpretó temas como “Que nadie sepa mi sufrir”, “Escándalo”, “Carnaval” y “Tequila”, este último su más reciente éxito a ritmo de cumbia.

Tal fue el recibimiento de los conductores por sus fans, que éstos no dudaron en bajar del escenario en repetidas ocasiones para tomarse selfies y hacerlos parte de esta gran fiesta.