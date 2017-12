Sí fui infiel, admite Gabriel Soto

El actor expresó que los rumores sobre su posible relación con Marjorie de Sousa y su paternidad del hijo de la venezolana fueron los detonantes de su truene

Gabriel Soto rompió el silencio tras confirmar su separación con Geraldine Bazán y durante la entrevista que le otorgó al periodista Gustavo Adolfo Infante, habló sin rodeos de los temas más controversiales que giran en torno a su ruptura con la madre de sus hijas.

“Geraldine es una gran mujer, es una gran madre, una mujer que ha aguantado muchas cosas, (…) yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, lo acepto públicamente, infidelidades, errores. Sin embargo, siempre he sido un buen hombre, considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero sí hay errores que se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esa famosa portada de la cargada, en una relación en donde desgraciadamente se empezó a hacer complicada, se empezó a hacer difícil, cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando en una relación ya no hay muchas cosas es bien difícil y se vuelve destructivo para todos”, explicó Gabriel.

Admitiendo que tuvo fuertes discusiones antes de esta separación, Soto insistió en que Bazán no lo corrió de su casa, sino que este alejamiento fue de mutuo acuerdo. Sin embargo, el actor expresó que los rumores sobre su posible relación con Marjorie de Sousa y su paternidad del hijo de la venezolana fueron los detonantes de su truene.

“Geraldine es una gran mujer que ha aguantado mucho y que ha estado al pie del cañón pero definitivamente son cosas que van llenando el vaso (…), es bien difícil, y no porque no me haya creído, eso lo dejo muy claro, sino por poner a mi familia en esa postura, en esa posición de ser un blanco muy criticable”.

Ante el cuestionamiento sobre su disposición a realizarse un examen de ADN, Soto afirmó: “Que me lo hagan (…). Yo estaría totalmente dispuesto a hacerme una prueba de ADN porque no tengo absolutamente nada que esconder, a las pruebas me remito”.

Sobre el supuesto romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, mismo que sería otra de las razones de la ruptura con Bazán, Gabriel explicó: “creo que aquí se están tratando de encontrar culpables, Irina Baeva no tiene, ni tuvo nada que ver en mi separación con Geraldine y no hay ninguna tercera persona, ese no fue el motivo de mi separación, ni ha sido el motivo”.

CUÁNTA FALSEDAD: GERALDINE

Pese a todo lo acontecido, Geraldine Bazán no ha dicho mucho al respecto, pero mediante su cuenta de Twitter mandó un mensaje muy sospechoso que muchos de sus fans han señalado que es indirecta para el padre de sus hijas.

“Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas, cuánta falsedad”, se lee en el tweet.