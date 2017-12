Senado y Cámara de Diputados advierten: nadie apoyaría una Ley de Amnistía a narcos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Aun cuando Andrés Manuel López Obrador ganara la Presidencia en julio que viene, requeriría que el Congreso de la Unión le aprobara una Ley de Amnistía para capos del narco y la delincuencia organizada, algo que sería impensable en una democracia, afirmaron ayer Ernesto Cordero y Jorge Carlos Ramírez Marín, presidentes de una y otra cámara.

Y mientras prácticamente todos los líderes de organizaciones privadas, empresariales y políticas; personajes, gobernadores, miembros del gabinete y las cúpulas de las Fuerzas Armadas; coordinadores y miembros prominentes del Congreso y otros muchos sectores consideran simplemente como una loca ocurrencia más de López Obrador el dar amnistía a jefes de la delincuencia y el narcotráfico en México como una forma segura de conseguir la pacificación del país, el tabasqueño calla.

Él sigue con su campaña presidencial por el país, sin rectificar sus declaraciones.

Lo más que ha dicho es que “mandaron” a los secretarios de Marina y la Defensa, al almirante Francisco Soberón y al general Salvador Cienfuegos, a atacarlo.

Y al decirlo vuelve a ofender a los altos mandos militares porque su dicho los ubica en el nivel de títeres del poder, personas sin capacidad de emitir una opinión propia.

No es la primera vez que lo hace. En los años anteriores López Obrador ha criticado abiertamente al Ejército y a la Marina por abatir a delincuentes.

Así ocurrió con el ataque a un capo en Nayatir y a otros en Sinaloa. AMLO en esos y otros casos siempre ha estado del lado de los narcos.

Antes que recular en lo de la amnistía, a sabiendas de que eso no puede darse sin pasar por el Congreso, en una muy antigua visión del presidencialismo de mitades del siglo pasado cuando el Jefe del Ejecutivo dominaba absolutamente los tres poderes, López Obrador se mantiene en su idea de dar amnistía a capos y jefes de la delincuencia.

Al menos eso muestra al aprobar dar a conocer un tercer video como adelanto del documental “Esto Soy” realizado por Epigmenio Ibarra y que pretende ser un promocional dentro de su campaña presidencial.

En este nuevo adelanto AMLO dice:

“Olvido no, perdón sí cuando está de por medio la paz”, en una abierta intención de persistir en su propuesta de dar amnistía a los más malos del país.

Así llegamos a la mitad de la semana sin que, insisto, López Obrador modifique lo dicho por él el domingo.

En su nueva emisión de una parte del documental, se ve y escucha decir a López Obrador:

“No se puede enfrentar la violencia con la violencia… (y afirma que cuando sea Presidente) va a haber una guardia nacional”, como en Venezuela.

Y él, como Presidente, será el “mando único” de esa fuerza.

La República lopezobradorista

Todo esto es agradecido por Ernesto Cordero, presidente del Senado, porque –dice- “nos muestra claramente sobre cuál es el país que él se imagina: un país, un narco-Estado donde los criminales estén en las calles, donde no haya justicia para las víctimas… ese es el país que ofrece Andrés Manuel López Obrador”.

Esto es lo que los mexicanos deberán tener en cuenta al momento de votar, afirma Cordero.

Y considera que no se puede esconder que “las ideas que tiene en la cabeza este señor son un verdadero peligro para México”.

Y agrega:

“Creo que se han expresado con toda contundencia. No sólo es una barbaridad, sino una idea muy preocupante y, repito, nos está dando una claridad de cuál es el país que él se imagina, qué es lo que va a pasar si él llega a gobernar México, que ojalá no sea así; pero claramente sigue siendo un peligro para México este señor”.

¿Cuánto le están dando por decir eso?

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín va más allá. Pregunta:

“… que nos diga claramente qué hay detrás de esos pactos que propone; quién es realmente el beneficiario de esos pactos; cuánto le están dando, o cuánto están ofreciendo los delincuentes, los más poderosos capos de México, a cambio de este tipo de perdón o de que alguien proponga un disparate de este tamaño…

“¡Es increíble!… era difícil verlo, ya de por sí, muchas de las ocurrencias del licenciado López Obrador, pero francamente, proponer esto tiene muchas aristas.

“De entrada es un claro insulto, una ofensa enorme a las víctimas. Esto significa decir que les tenemos que pedir perdón nosotros, no otorgárselos, pedírselo al crimen organizado…

“Es decirles: ‘Por favor, vea usted, yo como candidato a la Presidencia voy a ser incapaz de resolver el tema de la seguridad; mejor pacte usted conmigo”.

Pese al impacto que sus declaraciones han provocado, dice Ramírez Marín, lo que hay que dejarles en claro a los mexicanos es que esa amnistía no puede ir más allá de la ocurrencia, porque necesitaría ser tramitada en el Congreso y no se ve que López Obrador pudiera tener una mayoría absoluta en la próxima Legislatura.

Simplemente “no existe –dijo-, ninguna posibilidad de que esa ley y esa amnistía existan en un Estado de Derecho. Es absolutamente irracional”.

Ejercen violencia y el Senado los escucha

Durante la mañana de ayer grupos encabezados por Gerardo Fernández Noroña, el padre Alejandro Solalinde cercaron e impidieron a golpes y co violencia a trabajadores, legisladores y visitantes al ingresar a las instalaciones del Senado de la República.

Intentaron así impedir que se tramitara la aprobación de la minuta de Ley de Seguridad Interior que fue enviada de la Cámara de Diputados.

Luego de estos eventos, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera, acompañada por otros senadores, se reunió con una representación de los que protestaban para escuchar sus demandas.

Cordero: El frente ciudadano, en los estertores

En otra parte de su entrevista, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, afirmó que luego del destape de Miguel Ángel Mancera, la cúpula panista se prepara a lanzar a su vez el próximo domingo a Ricardo Anaya como el candidato del Frente.

“… se los dijimos, (ese Frente) está destinado al fracaso porque no tiene rumbo ideológico, porque no tiene definición clara, porque no saben para qué se construyó.

“El domingo Anaya hará su evento arropado por los panistas y los gobernadores panistas, y dirán ahí, van a hacer ahí un simulacro de elección interna a ver quién es el que queda.

“Pero miren, están perdiendo tiempo preciso y, sobre todo, es un Frente que no tiene definición ni plataforma electoral ideológica clara; y para ganar una elección lo primero que tienes que tener es claridad de hacia dónde quieres llevar al país, y ese Frente no se sabe hacia dónde lo quieren llevar, si al centro, si hacia la derecha, si hacia la izquierda o hacia dónde; y creo que eso es lo primero que necesitas tener para poder ganar una elección”, enfatizó.

Anaya, para presidente y Mancera para senador: Dante

Una vez destapados todos, Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano y el tercero en formar el Frente Ciudadano, salió ayer a proponer que ya se olviden de jaloneos y presiones y se lance a Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia; a Miguel Ángel Mancera para senador y a Alejandra Barrales u otros del PRD, para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Delgado dijo que les daba un plazo de 72 horas para aceptar su propuesta y si no hay respuesta el MC tomará su camino aparte.

Y hay quienes todavía afirman que el Frente puede ganar la Presidencia en 2018. Sí, como no…

