Seguridad interior

Desde el portal

Ángel Soriano

Más que una nueva ley, lo que se requiere en el país -y eso es clamor popular-, es que se aplique la Constitución.

Leyes sobran y quienes las promulgan, los legisladores, están prestos a dar su voto al mejor postor, de tal manera que el cumplimiento de las reglas para la convivencia armónica de la sociedad no se cumplen e impera el desorden porque quienes deben predicar con el ejemplo no lo hacen.

De tal suerte que la Ley de Seguridad Interior será una más de las muchas que ya existen. El combate a la delincuencia organizada no será efectiva mientras haya marinos secuestradores o mandos o tropa coludidos con los delincuentes, corporaciones policiacas enteras a disposición de los cárteles de la droga o sostengan el control de los delincuentes del orden común; por lo cual, lo que se requiere es disciplina y depuración de los cuerpos policiacos.

Prevalece la impunidad y la colusión entre autoridades y delincuentes; o más bien temor de las autoridades hacia las bandas de delincuentes que dominan las diversas regiones del país, y que si no participan con ellos son eliminados.

Se requiere, efectivamente, un cambio de estrategia para resolver el problema de la seguridad interior, pero no con nuevas leyes, sino con la aplicación de las ya existentes.

Colonias urbanas y comunidades rurales aplican la justicia por su propia mano. Cada vez son más los delincuentes linchados porque saben que llevarlos ante el MP o dejarlos en manos de las jefaturas policiacas no resuelve nada; la justicia no funciona, por eso proceden a la ejecución de los asaltantes; pero eso no se comprende o no se acepta por los altos niveles gubernamentales que tienen una visión diferente de la realidad. Es necesario que conozcan ésta.

TURBULENCIAS

Candidatos por la CDMX

En la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que no tiene la renuncia del secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, para competir por su cargo, pero eso no quiere decir que varios de sus colaboradores lo hagan en su momento, en tanto el mismo Mancera ha sido candidateado por el Movimiento Ciudadano que lidera Dante Delgado, como candidato al Senado de la República, en tanto que al ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle se le ve como candidato del Frente Ciudadano por México como candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad y a Ricardo Anaya, líder del PAN, candidato presidencial…El reacomodo de líderes partidistas para ocupar las diversas posiciones en juego para el 2018 lleva el riesgo de fractura dentro del mismo Frente y los partidos, pues muchos no están conformes en ser relegados y otros mejor acomodados…Por ejemplo, se especula mucho en torno a la reunión entre el sonorense Manlio Fabio Beltrones y el zacatecano Ricardo Monreal, ambos destacados priístas o ex priistas, pero que también tienen aspiraciones y podrían ser acogidos por algunos institutos políticos carentes de figuras.

La elección del 2018 en todos los niveles, todavía no está definida y habrá que ver muchas sorpresas…Merecido homenaje mañana viernes en la Hemeroteca “Néstor Sánchez” a los periodistas Eduardo Pimentel, fundador del desaparecido “Oaxaca Gráfica” y a su brillante colaboradora, doña Arcelia Yañiz, también ya finada. Todos, diario y periodistas, dejaron profunda huella en la entidad…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com