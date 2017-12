Warner Music le apuesta a Smoky

El rapero lanza su disco “La vida de Tony”, con el que hace catarsis de su recorrido al éxito´

Arturo Arellano

Con 14 años de trayectoria, por fin Smoky está viendo materializarse sus sueños, en este caso su primer disco con la disquera Warner Music, con quien está lanzando “La vida de Tony”, un albúm en el que según refiere ha podido plasmar ese recorrido, con altibajos, caidas, amores, desamores y hasta llegar a ser hoy uno de los raperos más destacados de la escena mexicana.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el destacado rapero platicó que “ya está el disco en la calle, es para mí como un renacer, hay muy buena respuesta en este inicio con Warner Music, de hecho ya estamos preparándonos para el próximo año, pues en diciembre estaremos ensayando la gira. Cada vez me sorprende más lo que la gente dice de esto, tenemos dos años trabajando, mezclando, masterizando, ha sido un largo proceso, pero en una forma adecuada, porque todo está en su tiempo”.

Explica que “el título viene después de haber escuchado el disco completo, que está muy bien hecho, con canciones nuevas, en verdad, desde la uno a la 14 se puede ver el pasado, presente y futuro de lo que soy yo, hay música rítmica, baladas del rap romántico y el rap clásico, que es lo que me influenció en el principio, hace 14 años, cuando dije voy a rimar y a escribir letras, este disco abarca todo ese trayecto hasta hoy”.

Refiere que para escribir los temas “en verdad no me ha costado trabajo recordar y plasmar, porque diario hago rimas, me la vivo haciendo música, más bien el problema fue elegir las canciones que iban a ser parte del disco, porque por canciones no paramos. Ha sido curiosa la manera de elegir, pero creo que dimos en el clavo, hemos obtenido justamente lo que esperaba para un álbum, neto de ambiente suave y que te va a compañar en cualquier estado de ánimo”.

Refiere que antes no tenía la suficiente madurez para hacer una canción, solo era lo que me naciía y no prestaba atención a la estructura lírica o musical y cuestión de mezcla o masterización, sin embargo he aprendido mucho y ahora me mantengo dentro del margen de lo que quiero expresar, pero de una manera más profesional. Soy muy cuidadoso en las letras, aunque algunas canciones si dicen algo fuerte siempre son sin el afán de ofender”.

Recuerda que el momento más dificil en su carrera ha sido “en el que tuve que irme de mi casa, ha sido el más fuerte, dejar el confort, a mamá. Decidir irme fue porque tenía las cosas claras, fue decir ‘voy con todo’ y no solo jugar, son momentos decisivos y aunque han sido varios altibajos en mi carrera, el momento más duro fue dejar mi casa. Lo que les puedo compartir es que los sueños se cumplen, pero hay que ser realistas, hay que hacer un gran esfuerzo y superarse día con día. Si se tiene talento hay que ir más allá, arriesgar, porque la vida solo es una y luego nos quedamos frustrados por no hacer lo que amamos”.

Finalmente, adelantó que “vamos a terminar este año con los preparativos del show, y sin duda haremos una gira, aunque aun no hay fechas definidas, pero estaré en Monterrey Tijuana y Ciudad de México, esperando llegar a más lugares con una buena respuesta. Será fascinate. Espero compensar con música el amor y admiración que me dan, así que todo esto es por los fans”, concluyó.