María Fernanda y La Sonora Santanera adelantaron la Navidad en el Metropólitan

Ofrecieron un concierto junto a grandes invitados, como: Nadia, Los Askis y Pepe Cortés, Aarón y su Grupo Ilusión, Grupo Saya, Grupo G, Antonio López “El Mimoso”, entre muchos más

Asael Grande

Una de las agrupaciones de gran tradición en la música tropical mexicana, la Sonora Santanera y María Fernanda, festejaron el arranque del mes navideño en uno de los recintos más elegantes de la capital: el Teatro Metropólitan, y lo hicieron con grandes invitados, quienes pusieron su sabor musical al ritmo de la Santanera:Nadia, Los Askis y Pepe Cortés, Aarón y su grupo Ilusión, Grupo Saya, Grupo G, Antonio López “El Mimoso”, Andy Escalona, y Ximena Bringas, fueron los invitados para ponerle sabor a la noche de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda.

La Sonora Santanera y María Fernanda ofrecieron un concierto en el que se dieron cita muchas personas ya mayores, pero también jóvenes que estuvieron bailando sin parar. Éxitos memorables de la Santanera sonaron, como “La boa”, que inició la gran noche, para continuar con “Musita”, y darle la bienvenida a la bella María Fernanda, quien interpretó un popurrí.

“¿Cómo están?, de verdad no hay palabras para agradecer que este hermoso recinto de la Ciudad de México, el día de hoy esté lleno, un fuerte aplauso para todos ustedes”. Con un público que aplaudió y vitoreó cada una de las piezas y que irresistiblemente rompió el baile, con temas de la autoría de Carlos Colorado, el ambiente musical siguió con un popurrí de Silvestre Mercado, que dio paso a la primera invitada de la noche: Nadia, quien interpretó el tema “El nido”, y “Corazón de acero”, junto a la voz de Marifer.

No hubo momento de descanso -acaso el breve intermedio-, el público no dejó de bailar o, por lo menos, de mover los hombros en sus asientos, sobre todo los tristes que no llevaron pareja. Las siguientes en sonar fueron: popurrí Andrés Terrones, popurrí Juan Bustos, temas que dieron paso a los siguientes invitados: “El Mimoso”, quien cantó el tema “Mi adiós”, y Los Askis, quienes pusieron a bailar con “El botones” y “Bómboro”. Después de un popurrí de duetos, el grupo Saya cantó “Semana de amor”, y el Grupo G “La pachanga del futbol”.

Rumbo a la recta final, sonaron en el majestuoso Metropólitan: “El ladrón”, popurrí Santanera (feat. Aarón y su grupo Ilusión), para cerrar con los temas del nuevo disco navideño de la Sonora Santanera, con canciones como “Las campañas navideñas” (feat. Ximena Bringas), “Regalo equivocado”, “Los reyes magos”, “Ven a mi casa esta Navidad” (feat. “El Mimoso”), “Las fiestas de diciembre”, Popurrí Celia Cruz, Popurrí Pepe Bustos, y “A muchos años”, en un concierto que el público asistente pudo disfrutar, con canciones que ya son parte de la memoria colectiva, música considerada una joya de nuestra cultura que remontó al público del Teatro Metropólitan a las carpas y al cine de “rumberas”.