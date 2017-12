Distinguen al actor Juan Carlos Colombo por 25 años de carrera artística en México

La Asociación Nacional de Actores le entregó la medalla “Virginia Fábregas”, dentro de la puesta en escena “La dama de negro”, la cual está por cumplir 24 años en carterlera

Como es costumbre, con gran éxito se llevó a cabo una función especial de la puesta en escena “La dama de negro”, con la intención de dedicársela al maestro y primer actor Juan Carlos Colombo, a quien la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le entregó la medalla “Virginia Fábregas” por 25 años ininterrumpidos de trabajo, tan solo en nuestro país. Sin embargo, está cumpliendo 40 años desde que comenzó en su natal, Buenos Aires, Argentina.

Colombo llegó a México en 1975 y estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Por ahí de 1978 debutó con la película “Damiana”. No obstante, su relación con la pantalla grande supera los 40 largometrajes, entre los que destacan: “La mujer de Benjamín”, “Miroslava”, “Cronos”, “El evangelio de las maravillas”, “Cilantro y perejil”, “La ley de Herodes” y “Cantinflas”,

En la televisión comenzó en 1990 con la emblemática serie de televisión “La hora marcada”, de ahí han venido trabajos tan importantes como “La antorcha encendida”, “El vuelo del águila”, “Teresa”, “Amor mío”, “Yago” y “La candidata”, tan sólo por mencionar algunas de las telenovelas y series en las que el maestro Colombo ha participado.

En 1979 hizo su primera aparición en teatro con la puesta en escena “La historia de la aviación”. Sin embargo, no cabe duda que su experiencia más importante la ha tenido interpretando a Arthur Kipps, desde hace 10 años con la exitosa y terrorífica “Dama de negro”, que actualmente se presenta los fines de semana en el Teatro Ofelia, desde donde agradeció el apoyo y el cariño de la gente que ha seguido su trayectoria artística en los diferentes escenarios donde se ha presentado.

“Soy una persona muy afortunada. He vivido de lo que más me gusta, porque además es lo único que sé hacer, creo que no tan mal (en tono de broma), que es la actuación. Gracias a México, que desde que puse un pie aquí, hace 25 años no han hecho más que darme cariño, trabajo y ganas de seguir en los escenarios. He hecho, drama, comedia, farsa, tragedia. Mucho cine, teatro, televisión, pero el papel que mejor he hecho es el de ser feliz con lo que hago. Gracias infinitas”, dijo el maestro Colombo, al tiempo que el también actor y director Rafael Perrín ponía en su cuello tan preciada medalla, “Virginia Fábregas”.