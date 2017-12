“Las niñas bien” explora la vida burguesa de México

La cinta abordará el estilo de vida de los ricos desde un enfoque parcial y objetivo, lejos de los clichés

Arturo Arellano

“Las niñas bien” es una película inspirada en el libro del mismo nombre, cuya autoría pertenece a Guadalupe Loaeza y quien ha estado al pendiente de esta adaptación a la pantalla grande, en la que la dirección corre a cargo de Alejandra Márquez y los productores Rodrigo Sebastián González y Rafael Ley. En tanto, el reparto se compone con actores de la talla de Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Johana Murillo, Jimena Guerra y Anajo Aldrete, quienes en complicidad con este gran equipo narran una historia que nos pone de frente a una realidad que se viene arrastrando desde casi cuatro décadas atrás, como lo es la economía del país y los errores que como sociedad hemos cometido en relación al clasismo tan remarcado en México.

En conferencia de prensa, Rodrigo Sebastián González, productor de la cinta detalló que “esta es una película que pudo sobrepasar temblores amenazas de bomba, embarazos, muchos niños en set (risas) pero lo logramos. Conocí a Guadalupe Loaeza, escritora del libro, con quien hallamos personajes divinos y quien nos ayudó a desarrollarlos de una manera auténtica. La historia está situada en 1982, pero las temáticas abordadas son bastante vigentes, es sorprendente la manera en que nos parecemos y como casi no aprendemos”.

A su vez, Loaeza, escritora del libro, señaló que “éste fue publicado en 1985, habla de un pequeño sector de México, que es de la alta burguesía mexicana. Llevo casi 400 mil ejemplares vendidos desde entonces, pero creo que en aquella época llamó mucho la atención porque no se había hablado de este sector. Se hablaba de los ricos en las telenovelas, pero de manera cliché y con prejuicios así que me di a la tarea de describirlo de una manera más realista. Abordo lo que sucede desde el sexenio de López Portillo, cuando hubo aquella importante crisis y este sector burgués estaba indignado, porque habían creído en López Portillo, los primeros años fue su héroe de estas personas, pero como pasó el sexenio ya no fue así y también se les perjudicó mucho”.

Añade que “me encantó la actuación de Ilse como Sofía, ella es mi álter ego, sigo imaginando a Sofía como candidata independiente, recurro a ella para no usar la primera persona. Ella es una mujer que parece ser muy despistada, pero está consciente de su realidad y está llena de dudas e incertidumbre, sobre qué es lo que pasa en su país, para tenerlo sumergido en tantas cosas desagradables. Ale, la directora interpretó muy bien el sentido de este texto y de los personajes, por lo que condujo a los actores por muy buen puerto”.

Siendo una película de época, Alejandra Márquez dijo que “estamos hablando de casi 40 años atrás, había muchas cosas que cuidar en el sentido de las locaciones y vestuarios, pero se hizo un gran trabajo, todo está perfecto y nada se ve chafa, que era algo que nos preocupaba”. Agrega que “las similitudes en nuestro contexto político e histórico son impresionantes revisamos periódicos de la época y hablan de lo mismo que ahora, la economía, las altas en los precios, la gasolina, el mal manejo de nuestros recursos. Los políticos tienen la misma escuela de ademanes, choros y mentiras, es incluso el mismo partido político, no hemos aprendido nada, quizá estamos peor. De modo que la historia es actual y la gente podrá identificarse, pero sobre todo hacer conciencia y pensar en cómo empezar a mejorar. Esta es una anécdota divertida pero con trascendencia”

Ilse Salas por su parte platicó “recuerdo cuando me invitaron a ser parte de la película, coincidimos en que debíamos hacer de estos personajes más que una comedia ligera, porque el clasismo en México no es para reírse, como nos hemos reído. Teníamos que profundizar en el guión que hizo Alejandra, de modo que existía un reto extra. ¿Cómo no podías odiar a Sofía de Garay? ¿Cómo empatizas con alguien cuya primera etapa parece tan frívola, superficial y boba? ¿Cómo iba a abordar ese personaje y darle fuerza y carne viviendo esa aventura con ella?. Sin embargo en conjunto creo que lo logramos”.

La cinta terminó su etapa de rodaje, por lo que se pasará a la postproducción para finalmente ser estrenada en diciembre de 2018.