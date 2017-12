Mancera está dispuesto a competir con Anaya

Por la candidatura del Frente

Miguel Ángel Mancera se dijo preparado para contender en contra del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, por la candidatura del Frente Ciudadano por México.

Mencionó que esperará la definición del método de selección del candidato del Frente, pero sostuvo que lo idóneo sería que la población conociera la propuesta de cada uno de los aspirantes.

“Yo creo que sería algo bueno, porque permitiría que se conozca la propuesta del FCM y el enfoque personal, de cada uno porque la plataforma es una plataforma que sería común dado que se está trabajando por el mismo proyecto, pero cada quien le pone sabor al caldo como le pone su sazón, su toque, y habría que ver.

“Esto permitiría que hubiera un avance de contacto, no lo sé, no sé cuál vaya a ser la decisión final pero me parece muy importante que se pudiera analizar esta posibilidad”.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México reiteró que no será el factor que rompa el Frente Ciudadano por México al momento de elegir a un candidato a la Presidencia de la República, aunque sostuvo que le interesa participar en la contienda.

Destacó la importancia de que exista un planteamiento claro de un gobierno de coalición y de las líneas de acción que puedan generar y garantizarle al país, en su momento, un cambio efectivo de gobierno.

Aunque resaltó su interés de participar mediante una competencia, también reconoció el hecho de que los representantes de las fuerzas políticas pueden llegar a un consenso.

Respecto a la opción de declinar, Mancera Espinosa descartó dicha posibilidad y señaló que estará atento a lo que decida el PRD “y después ya tomaré la decisión de cómo participamos, si vamos a la contiende vamos a participar en una justa donde gane el mejor o si la decisión directamente política de consenso”.

Alistan “cargada” para Anaya

Por otra parte, gobernadores, diputados y senadores del PAN confirmaron que fueron convocados el próximo domingo para arropar al líder Ricardo Anaya e impulsarlo como candidato presidencial del Frente Ciudadano por México.

De hecho, en el caso de la Cámara alta, aclararon que atenderían la convocatoria unos 30 de los 38 senadores, pues los “rebeldes” se abstendrían.