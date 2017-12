Mancera aceptó el reto de Anaya

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los reclamos de Miguel Ángel Mancera se acabaron. Una charla bastó para que Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, lo convenciera de ir a una precampaña con debates concertados en varias regiones del país y que al final se defina al candidato presidencial del Frente Ciudadano mediante una combinación de encuestas y evaluación de proyectos.

La precampaña se realizaría entre el jueves 14 de este diciembre y mediados de febrero próximo

En ella participarían al menos otros 3 o 4 aspirantes: Rafael Moreno Valle, Luis Ernesto Derbez y Juan Carlos Romero Hicks.

¿Querías, reclamabas, exigías un proceso democrático y abierto para la selección del candidato del Frente? Bueno, aquí está, dicen le dijo Anaya a Mancera. Y el jefe de Gobierno aceptó.

Ayer Mancera reconoció que le gustó lo propuesto por Anaya. Y se dijo más que listo para ir al debate y la confrontación de propuestas.

Los debates tendrán como base la plataforma propuesta por el Frente al INE el 20 de noviembre y que contiene:

– Los 5 puntos sobre los que gobernaría el candidato presidencial del Frente Ciudadano en caso de ganar.

Estos son:

I. La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.

II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.

III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas.

IV. La necesidad de un desarrollo económico concrecimiento, inclusión social y sostenibilidad.

V. El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.

Como ya fue presentada esta plataforma ante el INE, entonces los debates se centrarían en ver cuáles son las previsiones que cada aspirante del Frente tiene para convertir estos 5 objetivos en realidad.

Al respecto Mancera afirmó que esta plataforma da base para una buena precampaña de un par de meses, en la que cada aspirante le pondría a estas propuestas su propia “sazón”.

“Eso sería muy bueno… yo creo que sería algo bueno porque permitiría que se conozca la propuesta del Frente y el enfoque personal, el enfoque de cada uno porque la plataforma es una plataforma que sería común, dado que se está trabajando por el mismo proyecto, pero cada quien le pone sabor al caldo como le pone su sazón, su toque, habría que ver.

“Eso permitiría que hubiera un avance de contacto, no lo sé, no se cual vaya a ser la decisión final pero me parece muy importante que se pudiera analizar esta posibilidad”, declaró el mandatario”.

Con ello terminan los amagos entre unos y otros, y la amenaza de ruptura del Frente.

A ver si con ello logran sacar adelante a un candidato sin rupturas ni inconformidades.

Aspirante

El mundo político mexicano vive una euforia de destapes e inscripción de asñirantes a diferentes cargos de e lección. Y como nada más hay 2,400 por repartir para el proceso electoral de julio de 2018, pues ya sabrá Usted que aspirantes hay para dar y prestar.

Es así que en San Luis Potosí, el ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona ya se apuntó para competir por una diputación federal por el II Distrito Electoral Federal.

De ser aceptada su inscripción, será lanzado por el PRD. Gallardo Cardona corre dentro de los plazos previstos por la Ley y la convocatoria del partido, que fijan que la inscripción de aspirantes a las diputaciones federales y a senadores, deberán presentar sus peticiones entre el miércoles y domingo en curso.

El II Distrito pretendido por Gallardo Cardona tiene como cabecera a Soledad de Graciano Sánchez y comprende los municipios de Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Villa de Zaragoza.

Otro que entregó su solicitud ayer por la tarde fue Mikel Arriola, exdirector del IMSS. Acompañado por cientos de simpatizantes, el también pelotari se presentó ante la Comisión Política Permanente del PRI nacional para entregar su documentación a fin de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en julio en 2018.

En la recepción de la documentación estuvo presente el doctor Enrique Ochoa Reza, lider nacional del PRI.

De acuerdo al dictamen, otro de los aspirantes a presidir la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Tomás Cantú López fue descartado porque su ensayo “no satisface las características solicitadas por la Jucopo”.

En dias, nuevo fiscal electoral

Luego del escándalo de semanas que llegó a paralizar al Congreso por el cese de Santiago Nieto como titular de la Fepade, el Senado tramita con serenidad y detalladamente dentro de su Comisión de Justicia, y con el apoyo del Comité de Representantes de Instituciones Académicas, el nombramiento de un nuevo Fiscal Electoral.

Ayer el proceso entró en su fase final al entregarse el dictamen, en el que seleccionó a los ocho mejores aspirantes para ese cargo.

Los miembros del Comité de Representantes de Instituciones Académicas afirmaron que no hubo una sola determinación en este proceso de selección, que no fuera asumida de manera unánime.

Así ayer por la tarde quedaron como prospectos firmes: Laura Angélica Borbolla Moreno, Héctor Marcos Díaz Santana, Pedro Miguel Ángel Garita Alonso, Blanca Ivonne Olvera Lezama, Alejandro Porte Petit González, Eugenio Reyes Contreras, Enrique Alejandro Santoyo Castro y Ricardo Suro Gutiérrez.

Uno de ellos será el sustituto del tramposo del exfiscal Nieto.

Y habrá nuevo auditor

César Camacho, coordinador de los diputados federales el PRI aseguró ayer que los coordinadores de los grupos parlamentarios en San Lázaro convinieron en que no pase de la próxima semana sin que se designe a un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Ayer, al concluir el proceso de entrevistas quedaron firmes: Ángel Trinidad Zaldívar, Juan Manuel Portal, David Colmenares, Javier Olivas Ugalde, Raúl Sánchez Kobashi, Alejandro Torres Palmer y Mauricio Merino.

De entre ellos saldrá el que suceda al auditor Juan Manuel Portal que ocupó el cargo durante los últimos años y quien al final ya no quiso participar en una nueva reelección.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizó entrevistas a 41 aspirantes.

