Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hay que evitar que los niños se infecten del virus sincical respiratorio

Presentes, infecciones respiratorias provocadas por el virus AH3N2

Rodrigo Moheno Mendoza, secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo, A.C., (que busca que la población viva su sexualidad con salud y poder de decisión), afirma que en México se debe promover más el uso del condón, ya que al no usarlo se registran anualmente 11 mil nuevos casos de infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH): 30 personas al día, de los cuales, 41% corresponden a jóvenes de entre 20 y 29 años de edad y 5% a adolescentes de 10 a 19 años. De estos casos, el 95.2% son a consecuencia de mantener relaciones sexuales no protegidas, es decir, sin uso del condón. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres. México se ubica en el lugar número 1, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de embarazos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad, dando a luz a 400 mil niños al año. Conforme a estos datos y debido al gran desafío que existe en México en términos de salud sexual y planificación familiar, Pfizer lanza al mercado una innovadora línea de condones masculinos que representan una alternativa adicional dentro de la gama de métodos anticonceptivos de barrera que existen en el país. Luis Guillermo Cortés, gerente general de Consumo de Pfizer México, señala que los condones Safe ON están diseñados con la máxima seguridad y calidad que caracteriza a todos los productos de Pfizer, el cual cuenta con cuatro variables -dos de línea Premium y dos de línea Base- en presentaciones de tres y seis condones para cubrir las necesidades de protección, placer y seguridad. Ya se encuentra disponible en farmacias de todo el país.

Ahora que el frío se ha hecho presente hay que evitar que los niños se infecten del virus sincical respiratorio (VSR). De acuerdo con la neonatóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, Edith González Mora, se estima que este virus es la causa de hasta el 75% de todas las bronquitis infantiles y el 40% de todas las neumonías pediátricas, sobre todo en niños prematuros o que tengan una enfermedad cardiaca congénita. Es tan grave la situación que pueden requerir hospitalización en cuidados intensivos y ventilación mecánica. El VSR se puede contraer en cualquier edad y se manifiesta con fiebre, tos y goteo nasal, pueden desarrollar infecciones graves y es muy contagioso. Se pueden contagiar en la guardería o en lugares concurridos. Las medidas preventivas son lavarse las manos antes de tocar al bebé o al prepararle sus alimentos, cubrirse la boca si se padece alguna enfermedad respiratoria, no besarlo y evitar fumar cerca de él. El virus permanece en las superficies varias horas, igual que en la ropa. Hay que limpiar con cloro y el sol es buen aliado. El doctor José Luis Cañadas, director médico del laboratorio AbbVie México, explica que no hay vacuna contra el virus, con lo único que se cuenta para evitar que detone en un cuadro respiratorio grave, es por medio inmunización pasiva que consiste en administración de un anticuerpo monoclonal.

En esta temporada invernal se pronostican graves infecciones respiratorias y de influenza estacional provocada por el virus AH3N2, luego de que en Estados Unidos y Australia se registró un fuerte brote, así lo advirtió el doctor José Arturo Martínez, encargado del Diagnóstico de Influenza del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ante la persistencia de dolor de cabeza, fiebre de 38.0 grados, dificultad para respirar y dolor corporal, es necesario acudir de inmediato al médico En cada estación invernal se pueden infectar del 5 al 10% de la población adulta de virus A, B y 30% de la población pediátrica. La OMS señala que cerca de 1 millón de personas la contraen cada año. Además, cada año aparecen nuevas cepas de influenza provocando epidemias y en lapsos de 10 a 50 años se presentan cambios genéticos en los virus. Cada vez se debe elaborar una nueva vacuna, ya que los tratamientos existentes dejan de ser útiles. Por su parte, el doctor José Luis Sandoval, subdirector de Auxiliares de Diagnóstico del INER, destacó que como primera medida de prevención se debe acudir a la vacunación ya que es segura accesible y probada científicamente. Si la persona no se pudo vacunar, el tratamiento contra la influenza es con antivirales, los cuales han demostrado su eficacia y seguridad en los casos de gripe e influenza estacional. En este sentido Chinoin Productos Farmacéuticos, cuenta con diversos protocolos para satisfacer la demanda en caso de un brote de influenza inusual.

