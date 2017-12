Medalla Belisario Domínguez

Desde el portal

Ángel Soriano

Al recibir del Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez 2017, la ambientalista Julia Carabias Lillo destacó la importancia de revertir los daños ambientales, ya que, a pesar de la evolución de las políticas públicas y avances en la agenda nacional e internacional, “no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión”. Dijo que los daños a la pesca, ganadería y agricultura han provocado pérdidas de más del 90 por ciento de las selvas tropicales húmedas, 16 por ciento de los acuíferos —de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de las grandes ciudades—, además están sobre explotadas 83 por ciento de las pesquerías y 50 por ciento de los suelos tienen algún grado de erosión.

Se agrava, porque en las siguientes dos décadas será necesario incrementar la producción de alimentos para satisfacer una demanda de más de 140 millones de personas, pero no será viable hacerlo con el enfoque de más de lo mismo, por lo cual resaltó la urgencia de que la producción de alimentos incorpore criterios ambientales y una política de seguridad alimentaria sustentable que disminuya los impactos y respete los ecosistemas ambientales, para ello se requiere impulsar la investigación.

Se refirió a la Ley de Seguridad Interior y consideró importante abrir un debate profundo e incluyente, que permita encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas Armadas, intente reconstruir la seguridad y revertir el espiral de la violencia.

Muy importante que, desde la más alta tribuna de la nación, los galardonados, mexicanos eminentes, aborden con absoluta libertad y conocimiento, y autoridad moral y académica, los grandes problemas nacionales y se escuche su voz no sólo por la sociedad, sino por quienes toman decisiones para bien o para mal de los gobernados.

TURBULENCIAS

Marginan a Moreno Valle

Aurelio Nuño se fue de la SEP –que dejó al hidrocálido Otto Granados Roldán- no muy convencido como coordinador de la precampaña en busca de la candidatura presidencial de José Antonio Meade, en tanto que Mikel Arriola va por la jefatura de gobierno de la CDMX, como aspirante del PRI. Lo sustituye en el IMSS, Tuffic Miguel Ortega, que antes fue director de Incorporación y Recaudación del IMSS y estuvo también en la Secretaría de Hacienda… Aun cuando el PAN ni el Frente Ciudadano por México han decidido el método para seleccionar a su candidato presidencial, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se dijo dispuesto a enfrentar ql queretano Ricardo Anaya en la puja por la candidatura presidencial, ignorando el trabajo político del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle que también busca ser el abanderado del blanquiazul y del FCM…Anaya, con ese espaldarazo, no tuvo necesidad de pelear en la interna por la candidatura, ya lo consideran candidato e incluso se ha invitado a Mancera a declinar por el joven incendiario…En su libro “CLXX Aniversario del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, Restablecimiento del Sistema Federal Mexicano”, el coordinador del PRI, diputado César Camacho, asegura que el conocimiento de la historia es condición sine qua non, si no queremos perdernos en el trayecto. “La historia es la maestra de la humanidad y hay que, no sólo registrar hechos sino encontrar las razones profundas que motivaron los mismos…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com