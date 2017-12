Rozalén llenó de romanticismo el Lunario

Asael Grande

La cantautora María de los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida artísticamente como Rozalén, quien cuenta con tres trabajos editados, titulados “Con derecho a…”, “Quién me ha visto..” y “Cuando el río suena…”, se presentó en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, donde cantó con una bella voz temas de su reciente álbum, y llenar de romanticismo su concierto, en la que entregó a su público mexicano historias de su propia vida, en un viaje interior, como parte de su gira “Cuando el río suena”, que arrancó en España en noviembre, y llegará antes de finalizar el año, por Chile y Perú, para en el 2018 continuar con conciertos por todo el mundo.

La noche comenzó, después de que el cantante Pedro Pastor abrió el show, con los temas “La puerta violeta”, “Dragón rojo”, y “El hijo de la abuela”, canciones que los asistentes recibieron con aplausos: “Millones de gracias por venir, es muy emocionante llevar estas canciones fuera de España, eso es algo que no me imaginaba, no creía que tanta gente venga escucharnos, esta noche es muy especial porque hay un montón de compañeros que han venido a compartirla, es como el Rozalén festival, bienvenidos a este río para que reflexionemos, para que nos emocionemos, y sobre todo, para que se diviertan”, fueron las palabras de bienvenida de Rozalén.

Después de sonar, “Las hadas existen”, el primer invitado de la noche de Rozalén, fue el cantante Carlos Rivera, quien interpretó junto a la española, la canción “Vuelves”: “hay un mexicano que trae locas y locos a todos los españoles, no para de triunfar por donde va, es tan generoso como para venir hoy a compartir una canción, y tiene que ser mexicano”, presentó Rozalén a Carlos Rivera, quien agradeció la invitación: “muy buenas noches, es un agasajo estar aquí, de que seas mi amiga, de compartir contigo, yo soy quien no se podía perder la oportunidad de venir a cantar con Rozalén, ‘Vuelves’ es de mis canciones favoritas de la vida”.

La velada continuó con “Berlín”, y “Justo”, para dar paso a la siguiente invitada de la noche, Dulce María, quien acompañó a Rozalén en el tema Ahora: “un día me etiquetaron en Twitter, porque a una muchachita linda le preguntaron que con quién le gustaría hacer un dueto, y me mencionó a mí, entonces la invité a cantar una canción, y encima, es su cumpleaños hoy, ella es Dulce María” – invitó Rozalén a pasar al escenario a Dulce-, quien dijo que es fan de Rozalén: “soy fan de tu música, de tus historias, de tu empoderamiento hacia la mujer, hoy es un día muy especial”.

El concierto de Rozalén finalizó con los temas “La que baila para nada”, “Ni tú ni yo” (con Feten Feten), “Para los dos”, “Amor prohibido”, “La belleza”, “Volver a los 17”, “Me arrepiento”, “Tu nombre”, “Amnesia” (con Juan Solo), “Será mejor”, “Vivir”, “80 veces”, y “Saltan chispa”s.