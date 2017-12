Anaya es lo mismo, es un “pirrurris”, dice AMLO

“No le da el sol”

El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el panista Ricardo Anaya es un “pirrurris” a quien “no le da el sol”, porque basa sus actividades en la Ciudad de México.

Consultado durante una gira por el sur del Estado de México, el tabasqueño dio sus impresiones sobre el aspirante la coalición “Por México al Frente”.

“Anaya es lo mismo, es muy “pirrurris”, los candidatos de la mafia del poder son “pirrurris”, peleles, títeres, los impulsan para que siga el bandidaje oficial, para que sigan robando y saqueando al país, pero eso ya no va a funcionar.

Sobre la decisión del jefe de obierno, Miguel Ángel Mancera, de no participar para en la búsqueda de la candidatura por la coalición “Por México al Frente”, López Obrador dijo que es una fractura mayor

“La verdad que ya es un cascarón lo que quedó, porque la gente del PRD, de los pueblos, municipios y estados ya se unieron a Morena, ya nada más son los grupos de arriba y se fueron con la mafia del poder”.

“Los candidatos de la mafia del poder no conocen el país, no les da el sol, están blancos, ‘pushos’, y se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México, piensan que sólo con los medios de información van a ganar y no es así, porque ya la gente no quiere que se repita el caso de Peña, que fue un fenómeno publicitario, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto, entonces eso ya no funciona”, manifestó en Villa Victoria.

López Obrador conminó a ese tipo de candidatos “a apurarse a visitar los pueblos”.

“Me llama la atención que llevan como 15 días promoviendo a Meade en la Ciudad de México y no ha salido a hablar con la gente, no ha visitado ningún pueblo, y Anaya es lo mismo”.

Dijo que, una vez que comiencen las campañas, los candidatos de “la mafia del poder” se unirán para enfrentarlo.