Anaya, sus servicios para el PRI

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El azar es una medida de nuestra ignorancia

Henri Poincaré, 1854-1912, matemático francés

Ricardo Anaya, en su afán de poder, llegó a acuerdos cupulares en el Partido Acción Nacional para obtener la candidatura del Frente Ciudadano. Sacó, de un codazo a Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Anaya había mandado señales a todos los aspirantes. Por ello, Mancera no renunció o pidió licencia a finales de noviembre como había estimado desde agosto. La señal la entendió desde hace dos semanas Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, por el PRD así como Arturo Núñez de Tabasco y Graco Ramírez, de Morelos. Perfectamente claro quedó para todos los aspirantes a la presidencia por el PRD la decisión de su cúpula para ir juntos en la elección presidencial.

A cambio les dejan encabezar la competencia en la Ciudad de México, con Alejandra Barrales, así como en Tabasco y Michoacán. Morelos, está complicado y definitivamente el PAN podría enviar al diputado Javier Bolaños, y se cae el sueño de Graco de perpetuarse con su hijastro Rodrigo Gayosso.

Por lo que respecta a las posiciones del PAN, dentro del Frente, para las gubernaturas están Guanajuato, donde le dejarán en manos del gobernador Miguel Márquez; en Yucatán llevarán mano; Puebla, Ericka Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, parece que no tiene competencia si va por el Frente; y en Jalisco van en alianza con Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, para impulsar al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

Así está el juego político del Frente y las negociaciones de los Chuchos (Jesús Ortega y Jesús Zambrano). Luego platicaremos de los nacidos para perder, que en el PRI buscan atraer el mayor número de votos para la elección presidencial.

PODEROSOS CABALLEROS: Un activo político es Miguel Mancera, quien ya no puede aspirar a una senaduría o diputación. Por ello, se piensa seriamente en lanzarlo como fiscal general.

No tiene partido y no está identificado con la ideología perredista; como administrador de la Ciudad de México, mantuvo un nivel equilibrado en lo político y como procurador del DF, hizo un buen papel. En caso de ser nominado para la fiscalía, no tendría materialmente oposición ya que no tiene una bandera política de un partido. Buena carta.

*** Manuel Granados, ahora ex director jurídico del gobierno de la CDMX, de Mancera, va como líder nacional del PRD.

Excelente premio de consolación, y ya que podrá meter la mano en la designación de candidatos a diputados y senadores, para las próximas elecciones. Estratégico triunfo, aunque perdió la perdida candidatura del Frente.

**** Ángel José Trinidad Zaldívar, ex coordinador de Enlace Institucional de la Presidencia y ex comisionado del IFAI, se perfila como el favorito para convertirse en el auditor Superior de la Federación. Además, se encuentran Salim Arturo Orci Magaña ex auditor especial del Gasto Federalizado y ex Oficial Mayor de la Sedesol, así como Rogelio Colmenares Páramo, ex coordinador de Administración Fiscal Regional de Hacienda y Ex auditor Especial del Gasto Federalizado. La próxima semana será la definición sobre este asunto.

*** Otro de los temas pendientes que no saldrá este año, en el periodo ordinario de sesiones del Senado es la designación del Fiscal Anticorrupción. Siguen cuatro en a recta final desde marzo de este año: César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Espino del Castillo Barrón, Manuel Luciano Hallivis Pelayo y Miguel Ángel González Félix.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ricardo Salinas, fundador de Grupo Salinas, conjunto de empresas dinámicas, con tecnología de punta, y comprometidas con la modernización de los países en que operan, expuso en artículos en los diarios El Financiero, El Horizonte y The Boston Globe, así como en su Blog, que el capital humano es la forma de riqueza más importante que existe, y Estados Unidos, a través de la inmigración, se ha beneficiado históricamente de este extraordinario recurso. Sostuvo que muchos nos hemos sorprendido por la forma en que la Casa Blanca desprecia a una fuente de riqueza tan valiosa como los llamados Dreamers —grupo de jóvenes que nacieron fuera de EU y que fueron llevados por sus familiares a vivir a ese país antes de cumplir la mayoría de edad. Se refirió específicamente el caso específico de los 800,000 participantes en el programa de amnistía DACA (Acción Diferida para Inmigrantes Infantiles, por sus siglas en inglés), más del 90% tiene un empleo, estudia en la universidad o se enlistó en las fuerzas armadas.

