El “Único” Siddartha

Este disco es con el que más satisfecho se siente, es una biografía personal, vivencias acontecidas a lo largo de los últimos dos años y en donde su trabajo como cantante y compositor mejoraron de manera sustancial

Asael Grande

Jorge González Ibarra (Guadalajara, Jalisco), conocido artísticamente como Siddhartha, estrenó el videoclip de su tercer sencillo “A la distancia”, que grabó en La Paz, Baja California Sur; la dirección corrió a cargo de Cristóbal González Camarena, la producción por Marisol Sahagún, y la fotografía por Taylor Campos.

Sobre este video, y su reciente disco, titulado, “Únicos”, Siddartha platicó en conferencia de prensa: “el video me gusta mucho, es de los más emotivos, lo grabamos en Baja California Sur, siempre todas mis letras son un reflejo del día a día, mi música es un canal de desahogo, es la manera en la que me libero de la energía negativa, y eso lo dejo plasmado en una canción o en un video, y también es como un medio sanador, el transformar ciertas experiencias en música, es como cantor algo que vivo personalmente, creo que todos pasamos por cosas parecidas, sí hay en mis temas mucho de mí, es algo que nunca planeo, lo hago de manera inconsciente, el disco tiene cierto toque de balada setentera, como cantándole al amor, este proyecto de ‘Únicos’, siempre se ha cocinado a fuego lento, cada disco ha ido sumando cosas a nivel personal, y de audiencia, eso me da posibilidades de seguir haciendo discos, y presentaciones, mi propósito personal es hacer cada vez más mejores discos”.

“Únicos” es el cuatro disco de Siddhartha, incluye los sencillos “Tarde”, “El chico”. Debutando en los primeros lugares de las principales tiendas del país: Top 10 de éxitos en Mixup, No. 3 en el Chart General de iTunes, No. 1 en el Chart Alternativo y No. 1 en el Chart Alternativo Español. Fue grabado en las ciudades de Nueva York y Guadalajara, mezclado por Noah Shain en Los Ángeles y masterizado por Chab Mastering en París: “el disco tiene temáticas de dolor, pero también de esperanza, era muy importante para mí transmitir eso, creo que el mejor disco es el que está en curso, de acuerdo al momento, trato de que cada disco sea mejor en relación a otro, pero tiene que estar hablando del momento, del presente, siento que ha habido una evolución muy notoria en mi música, cada uno de mis discos goza de distintos valores y cualidades, en cuestión de realización, de producción, y de ideas, “Únicos” sí es más maduro que los anteriores, agregó Siddartha.

Este nuevo material, “Únicos”, en palabras de Siddhartha, es el trabajo con el que más satisfecho se siente, es una biografía personal, vivencias acontecidas a lo largo de los últimos dos años y en donde su trabajo como cantante y compositor mejoraron de manera sustancial gracias en gran medida a los más de 300 shows que su última gira a lo largo y ancho del país, le han permitido adquirir, y lo presentará este 14 de diciembre en el Auditorio Blackberry: “es la primera vez que voy a documentar mi proyecto en vivo, tengo ya cuatro discos que han sido del gusto de la gente, vamos a documentarlo a nivel visual y de audio, con la intención de que esto se transforme en un disco a mediano plazo”, adelantó el músico.