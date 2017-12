“Épica aventura de rap del frikismo”, de Keyblade

Patricia Correa

Editorial Altea te lleva a un viaje lleno de aventuras que los seguidores de Keyblade disfrutarán al máximo

Keyblade tiene claro que lo más importante es concentrarse al grabar los raps del frikismo para su canal en YouTube, a menos que… su cama lo convenza de tomar una pequeña siesta. Pero echarse un sueñito no es la mejor de las ideas, pues al despertar descubre que ¡su micrófono ha desaparecido! Y no es cualquier micro: es su compañero, su arma, su todo. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor del libro “Épica aventura de rap del frikismo”, nos dio más detalles.

-¿Cómo surge tu inquietud de ser youtuber?

“Surge hace unos años cuando creo un canal simplemente para visualizar contenido, comentar, tener las listas de reproducción, luego empecé a subir canciones personales y cuando vi algún rapero de habla inglesa Dan Bull que combinaba esa temática friki con rap, me embarqué un poco en empezar a hablar sobre mi videojuego favorito, inspirándome en el mundo del rap, conseguí repercusión y gente que disfrutaba mi contenido”.

-¿Qué significa para ti esta cultura del frikismo?

“Desde que tenía 5 años he jugado a consolas, a la play 2, cada consola que salía intentaba hacerme de ella, ahora que gano dinero de forma independiente sigo con ello, intento hacerme de cualquier juego que me llama la atención, disfruto muchísimo jugar, veo un arte la creación de videojuegos y me gustaría en un futuro tener la oportunidad de participar en la creación de uno, y al margen de eso, otros elementos de la cultura friki como son animes y la ciencia ficción, a mi siempre me han apasionado, mis mayores aficiones desde niño son los videojuegos, todo mi potencial creativo derivan en gran parte de la cultura friki”.

-¿Cómo ha sido tu interacción con los jóvenes a partir de este libro y qué esperas de los mexicanos?

“La verdad es que en España muy bien, mucha gente me ha mandado fotos con el libro, que lo han disfrutado mucho, en la firma de libros me fue muy bien, para mí significó mucho, me alegra que la respuesta sea tan positiva, y en México ya algunos chicos me han enviado fotos y mensajes de apoyo, México es el país donde más influencia y repercusión tiene mi canal, y los fans mexicanos y de Latinoamérica, son fans muy fieles, fans que lo dan todo, muy pasionales, me han apoyado muchísimo, entonces yo creo que van apoyar este libro y yo estaré muy contento que disfruten de mi trabajo”.

-¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro?

“El libro en tenerlo completo me llevó más de medio año, básicamente lo saqué en horas libres que tenía en la universidad, yo participé de pequeño en concursos de relatos cortos, de poesía, pero es la primera vez que me aventuro en escribir una novela, era un trabajo regular que a veces tenía mucho tiempo para escribir, otros menos, a veces tenía un capítulo, otros días tenía tres, agradezco a la editorial que me apoyó mucho”, finalizó.

