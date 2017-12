Tom Peralta lanza “Dime qué hacer”

El cantautor mexicano arrancó su carrera en Colombia y ahora quiere ser profeta en su propia tierra

Arturo Arellano

Tom Peralta es un cantante de pop de la Ciudad de México que radica en Cancún, pero que paradójicamente alcanzó su primer éxito en Colombia, donde grabó un video con una ex Miss Universo colombiana y ahora se encuentra presentando su nuevo sencillo “Dime qué hacer”, con el que pretende empezar a ganarse un lugar en el gusto del público de su propia tierra.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante se dijo emocionado y refirió que “voy llegando de Colombia, donde tuve varias presentaciones, le abrí a la Oreja de Van Gogh, aparte tuve shows en solitario y regreso a México para el Exa Fest en Puebla el 16 de diciembre, para cerrar un gran año. Lo mismo, aprovecho para lanzar el nuevo sencillo que grabamos en la Ciudad de México, una canción de mi autoría cuyo video ya está en YouTube, y que grabamos en Cancún, quedó muy padre”.

Indica que “todos los artistas estamos influenciados por otros, en mi caso mi estilo es un resultado de todo lo que vengo escuchando desde siempre, sumando mis letras y sentimiento. Hallé así mi propio sonido, crecí escuchando rock clásico de los sesentas y setentas, como Rolling Stones y The Beatles, que sin duda me marcaron, pero también otros artistas como Luis Miguel, que es de aquí, es una fusión de lo que me ha atrapado”. Añade que “si bien hay una tendencia hacia lo urbano y la banda en la actualidad, también hay público para todo. Lo urbano y la banda están arrasando, pero esto no quiere decir que el pop no esté vigente y fuerte”.

Asegura que “para sobresalir tienes que hacer la música que te gusta, buscar diferentes sonidos y propuestas, basadas en el pop, pero innovando, como en su caso Bruno Mars que fusiona con sonidos de los ochentas. Jhon Mayer le pone blues, es importante hacer pop pero con otros tintes. En mi caso mi pop está muy influenciado por gente como Camila, Benny Ibarra, ese tipo de cosas, que como dije, le imprimo mis letras y mi sentimiento”.

Sobre su show en vivo platica que “me gusta subir al escenario con una guitarra acústica y transmitir lo que siento, me trato de conectar mucho con el público, trato de llegarles al corazón. Hasta ahora la gente ha respondido bien, me aplauden, me comentan en redes sociales y eso es lo que me motiva”. Entre otras cosas a “Seguir componiendo, porque quiero sacar ya mi disco para 2018, en el que por supuesto estaría incluido este nuevo sencillo. Será un disco pop, con tintes acústicos y otros más rítmicos, hay canciones con piano, otras con guitarra y es que no me considero tan técnico, me gusta jugar con lo que me sale desde el fondo”.

El sencillo “Dime qué hacer” ya se puede escuchar en plataformas digitales.