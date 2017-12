Acciones de Probosque contra incendios forestales

Con 927 kilómetros de brechas cortafuego

Realizan quemas controladas en más de mil hectáreas

Metepec, Estado de México.- Para prevenir incendios forestales durante la temporada de estiaje, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), con ayuda de ejidos y comunidades, habilitó 927 kilómetros de brechas cortafuego, en zonas forestales de la entidad.

Se trabajó en la apertura y mantenimiento de 577 kilómetros, además se asesoró a ejidatarios para la realización de otros 350 kilómetros de brechas, en áreas donde se ha registrado reincidencia de incendios.

Las brechas consisten en el retiro de ramas y vegetación, en una franja de tres metros de ancho, lo que evita que, en caso de incendio, el fuego se propague y se salga de control. También se han realizado quemas controladas en una superficie de más de mil hectáreas, donde ya se cuenta con arbolado para eliminar material combustible de zonas reforestadas.

Como parte de las actividades de prevención, personal de esta institución capacitó a mil 466 personas de la entidad y de la Ciudad de México, en el combate de incendios forestales. Cabe señalar que, la capacitación se imparte con un Curso Básico de Incendios Forestales, dirigido a ejidos, comunidades, personal de Protección Civil y bomberos de los municipios con bosque, para que integren brigadas contra incendios.

En total, se han impartido 45 cursos en Centros de Capacitación y Operación de Incendios Forestales, ubicados en Donato Guerra y Texcoco. La temporada de estiaje se presenta de enero a junio, y este año se registraron mil 450 incendios en el Estado de México, con una superficie de afectación de 11 mil 743 hectáreas. A fin de evitar incendios, se recomienda no realizar quemas agropecuarias sin supervisión, no quemar basura en zonas boscosas, no dejar botellas de vidrio, apagar fogatas con agua o tierra, no arrojar colillas de cigarros encendidas y evitar el uso de globos de cantoya. Los incendios se pueden reportar al 01 800 590 1700 y al 911, o en Twitter: @Probosque_ y Facebook: Probosque Edomex.