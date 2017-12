El momento musical de Marymar

Tras cantar en los Latin Grammy en Las Vegas, la intérprete platica sobre su nuevo EP

Asael Grande

Tras su reciente llegada de Las Vegas donde se presentó en los Latin Grammy, la cantante Marymar platicó en exclusiva con DIARIOIMAGEN sobre su reciente EP, titulado “Este momento”, un disco que suena fresco, con una gran propuesta musical pop, y que ha recibido una ferviente respuesta de los fans, que no quitan el dedo del renglón para apoyar a Marymar, nacida en Chiapas.

“‘Este momento’ es el primer EP, el primero fue ‘Hasta nunca más’, y ahora me dije que era momento de hacer nuevas canciones, de componer, y nació ‘Este momento’, después de 50 canciones que compuse en un año, soy compositora, pero hay coautores en varios temas, está Ángela Dávalos (‘Novio perfecto’), Lulú Mena (‘Este momento’), Efraín Ardila (‘Colores’), tengo un dueto con Diego España (‘Mundo ideal’), hay varias colaboraciones, tanto en composición, como en música, el disco es una propuesta pop rock, con tintes country, como rockeros, la idea de crear como una identidad musical, es poder plasmar las historias que me pasan, en canciones, creo que en el pop no hay un hilo negro, todo lo que conocemos y escuchamos en el pop, en cuanto a sonido, pudiera ser similar, pero no siempre, lo que yo busco es un sonido que me identifique, se hace en un trabajo continuo, y del estar en contacto con el público, tener ese oído y esa apertura de opiniones, la música es para compartir”.

Marymar ha regresado con su música pop lanzando su nuevo EP,’ además de haber sido invitada a los Latin Grammy en Las Vegas, donde desfiló a la altura de grandes invitados nacionales e internacionales, y hacer presencia con los nuevos temas contenidos en su EP: “Mis canciones son historias de la vida cotidiana, ‘Este momento’ habla de una historia de amor, desde que tú conoces a alguien, te gusta alguien, te imaginas ese mundo con alguien, de eso habla el disco, es una historia de amor, de cómo ahora las mujeres somos más decididas”, agregó Marymar, quien debutó en 2013 conquistando corazones con su primer álbum “Hasta nunca más”, ganando la aceptación del público en Latinoamérica y cosechando éxitos a paso seguro, hasta el lanzamiento de su nuevo EP, “Este momento”.

A lo largo de su carrera, se ha presentado en escenarios, como el Teletón de México y Guatemala, Gira Oye!, Exa y 97.7, Lunadas de Televisa, el concierto Antara Up Parade. Además de compartir escenario de la mano de grandes personalidades como son Aleks Synthek, Río Roma, Paty Cantú, Moderatto, Playa Limbo. “el próximo año presentaré un showcase de “Este momento”, me gustaría hacer algo íntimo, estaré acompañada de mis músicos, yo toco el ukulele”, adelantó Marymar.