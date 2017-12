Laura Orozco: caso de éxito en Napa, California

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Napa, California.- Su padre llegó hace varias décadas desde Michoacán a trabajar en los campos del norte de California, principalmente en las viñas.

Estuvo indocumentado durante varios años hasta que a mediados de los ochentas, la amnistía del presidente Reagan le permitió legalizarse.

Fue entonces cuando de niña Laura viajó desde Michoacán hasta California para comenzar una nueva vida porque su padre estaba ya en condiciones de legalizarla también.

No quería saber nada del campo, me confiesa, su padre le pidió que estudiara para no tener que pasar esas duras jornadas que miles de paisanos hacen a diario.

Así lo hizo, estudió pero al final no se alejó del campo ni de las viñas.

Laura Orozco es ahora asistente del enólogo en Chimney Rock Winery, una de las vinícolas más reconocidas en Napa, California, la principal zona de vinos en los Estados Unidos.

Sonriente la entrevisté para Radio Fórmula, me explicó lo que hace y la pasión con la que trabaja a diario, domina el tema del vino y su experiencia la lleva a ser una de las más cotizadas en su actividad.

Sí, el caso de Laura es de éxito, como hay cientos en los Estados Unidos, migrantes que triunfan de este lado de la frontera y que muestran cómo la comunidad mexicana también hace cosas importantes por este país.

Así Laura Orozco engrandece a diario a Chimney Rock Winery, dicho sea de paso, uno de los viñedos más recomendables para visitar en Napa Valley, al norte de San Francisco.

Recorrimos una parte del viñedo, nos explicó Laura sobre la elaboración de sus vinos y la forma en que han permeado en el gusto de la gente en los Estados Unidos.

Así comenzamos este viaje carretero entre Napa y Mendocino, con un caso qué presumir y del cual nos sentirnos orgullosos.

