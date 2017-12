“Shelby Holmes es genial”, de Elizabeth Eulberg

Alfaguara infantil

Shelby puede resolver cualquier caso, aunque sea complicado.

Shelby Holmes no es una niña promedio de sexto año de primaria. Sólo tiene 9 años, apenas mide 1.20 de estatura y ya es la mejor detective que su barrio de Harlem jamás haya visto.

Cuando conoce a John Watson, Shelby encuentra la respuesta a un misterio que siempre había sido un acertijo para ella: la amistad. De repente, desaparece el perrito que ganó el premio canino en Nueva York, y Holmes y Watson se sumergen en un caso de secuestro de perro que requerirá de trabajo en equipo y mucho talento para resolverlo.

“Qué lata dan los muertos (Fantasmas vs Populares 2)”, de Rose Cooper

¿Qué hacer cuando los fantasmas te mandan mensajes de texto a cada rato?

¡Qué ingratos son los muertos!

Lo único que quiere Annabel Craven es ser una niña normal. Pero eso es difícil de conseguir cuando los fantasmas le mandan whats a cada rato. Además, mantener su secreto a salvo, lejos de su entrometida hermanastra nueva, no será nada fácil. Cuando una chica fantasma llamada Harper le ruega a Annabel que la ayude a regresar como si nada junto a los vivos, Annabel le advierte que eso es imposible. Una vez que has muerto, no puedes simplemente volver de nuevo a la vida# ¿o acaso sí se puede?