Trasplante de riñón cruzado a dos pacientes en La Raza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Nuevo medicamento contra el cáncer de páncreas

Tips para disfrutar la cena de Navidad sin culpa

Por primera vez en la historia del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, se realizó con éxito un trasplante de riñón cruzado a dos pacientes con insuficiencia renal crónica, que eran incompatibles con sus respectivos donantes. Una vez que ambas parejas de donantes y receptores fueron informadas sobre esta alternativa de tratamiento, el director general de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, del IMSS, Guillermo Careaga Reyna, dijo que los cuatro estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Explicó que meses antes las parejas se sometieron a un protocolo de estudios de compatibilidad minucioso. Los resultados confirmaron que los donantes de cada paciente eran compatibles con el otro receptor, lo que permitió intercambiar donantes y ambos pacientes se vieron beneficiados con esta cirugía. El trasplante cruzado fue posible gracias al trabajo coordinado de más de 40 especialistas, quienes simultáneamente realizaron las cuatro cirugías, en dos quirófanos de la Unidad de Trasplantes, para ambos receptores y dos quirófanos de cirugía pediátrica para los donantes. Los beneficiados son Tania Viridiana, de 26 años de edad, de la Ciudad de México, y José de Jesús, también de 26 años, originario de Aguascalientes. Tania recibió el órgano de la esposa de José de Jesús, y éste de un amigo de Tania. Esta es una nueva esperanza de vida y ya no se tienen que ir a la lista de espera de donador cadavérico. El trasplante cruzado se practica en el IMSS desde 1996 y en la Unidad Médica de Alta Especialidad, No. 71 de Torreón, Coahuila, se han realizado 153 cirugías de este tipo. Incluso ocho han sido trasplantes triples (entre 3 donantes y 3 receptores del trasplante).

*****

La investigación y desarrollo de medicamentos oncológicos, posibilita la modificación de la historia natural de la enfermedad, que se traduce en beneficios concretos para los pacientes en términos de sobrevida y de calidad de vida, como se observa en pacientes con cáncer de páncreas metastásico tratados con Abraxus®, para Suspensión Inyectable (paclitaxel unido a albúmina, en una formulación de nanopartículas, asegura el Dr. José Athié Rubio, cirujano oncólogo, asesor médico de Biotoscana México. Afirma que entre el 30 y el 40% de los casos de cáncer de páncreas se presentan en personas con antecedentes de tabaquismo y existe una relación con diabetes y obesidad. “El 22% de los casos se presentan en menores de 45 años, el 45% en personas entre los 45 y los 64 años y el 33% en personas mayores de 65 años. Algunas celebridades que han perdido la vida a consecuencia del cáncer de páncreas: los actores Michael Landon (1991) y Patrick Swayze (2009), así como el tenor Luciano Pavarotti (2007). El medicamento fue aprobado por la Cofepris en enero de 2017 y es la más reciente alternativa terapéutica para pacientes con este mal. De acuerdo con el estudio publicado en “The New England Journal of Medicine”, estudio Fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico, que se realizó en 11 países y 151 centros académicos y no académicos y que incluyó a 861 pacientes, el uso de Abraxus® demostró un aumento significativo de la supervivencia global, de la sobrevida libre de progresión, duplicando el número de pacientes vivos a 2 y 3 años y presentando un perfil de toxicidad manejable y bien tolerado por los pacientes.

*****

Nathalia Molina, nutrióloga de Atún Dolores®, brinda algunos tips para aprender a administrar mejor las comidas y disfrutar de la temporada navideña sin culpa. Si se disminuye durante la semana la ingesta de cereales refinados y productos derivados como tortilla, pan, bolillo, galletas, tostadas, pasta, arroz, etc., se podrá disfrutar sin remordimiento de una comida decembrina rica en carbohidratos. En los brindis, procura no tomar más de dos copas de alcohol por evento. Para que se pueda comer de todo en la cena de Navidad, hay que consumir durante el día sólo verduras, proteínas, frutas y gelatina. Si hay en esas comidas cereales, papa al horno o en puré, pastas como espaguetti o ravioles, bolillo y similares, hay que elegir sólo una de estas opciones o seleccionar dos, pero la mitad de sus porciones. Siempre beber agua natural en lugar de jugo, refresco y bebidas azucaradas. Evitar el consumo de cremas, aderezos y salsas con base de harina para los platillos fuertes. Incluir en el menú alimentos bajos en calorías y ricos en Omega 3, como el atún. Con ello, ya no es necesario sacrificar el pavo, los romeritos, el bacalao y todos los deliciosos platillos tradicionales de la época. ¡Buen provecho!

elros05.2000@gmail.com