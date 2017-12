Benéfico el TLCAN para México

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reveló algunas cuestiones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América Latina, que bien vale la pena subrayar:

– El 84.6% de la población encuestada refirió que ha escuchado hablar del TLCAN, mientras 15.4% restante no lo ha escuchado.

– En cuanto a si saben lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 69.6% sí lo sabe, 29.6% no lo sabe, y 0.9% no contestó.

– Respecto a que el TLCAN establece una “zona de libre comercio” entre los territorios de México, Canadá y Estados Unidos con la finalidad de conseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones y a fin de saber su percepción sobre qué tanto mejoró la economía de México con la entrada en vigor del Tratado en 1994, 33.0% cree que la economía mejoró mucho, 37.4% opinó que mejoró poco, 22.8% considera que no mejoró nada, mientras 6.8% no sabe/o no contestó.

– En otra pregunta, el 44.7% afirmó que el TLC ha beneficiado a México, 15.1% percibe beneficios en su estado, 26.6% manifiesta que las personas son las que se han beneficiado, y 13.7% no sabe/o no contestó.

– Además, el 68.0% manifestó que con el TLCAN existen mayores oportunidades de trabajo, 28.6% no lo percibe de esa manera, mientras 3.4% no sabe/o no contestó.

Otros aspectos de la encuesta revelaron lo siguiente:

– El 30.0% de la población encuestada afirma que el TLCAN ha mejorado los ingresos de los obreros y empleados en México, 64.7% no cree que hayan mejorado los ingresos y 5.3% no sabe/o no contestó.

– Asimismo, 48.8% de la muestra consideró que Estados Unidos ha sido el mayor beneficiado con el TLCAN, 35.4% opinó que todos han sido beneficiados por igual, 7.7% cree que México fue mayormente beneficiado, 1.8% manifestó que fue Canadá y 6.3% no sabe/o no contestó. Entre los más perjudicados con el TLCAN sobresalen: México con 52.9%, todos por igual con 28.9%, Estados Unidos con 4.8% de respuestas, y Canadá con 1.6%; 11.9% no sabe/no contesta.

Morena-PES, “frente oscuro”

No son nuevos los dimes y diretes entre perredistas y morenistas y esta vez no fue la excepción, sobre todo cuando ya están a la vuelta de la esquina las elecciones del 2018.

Así las cosas, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, no se anduvo por las ramas y de plano dijo que la alianza de Morena con el Partido Encuentro Social (PES) de Hugo Erik Flores Cervantes, es la consolidación de un “frente oscuro y retrógrada” en contra de los derechos y libertades logrados en favor de los habitantes de la CDMX.

De paso, criticó a Flores Cervantes por proponer que se regresara a la denominación Distrito Federal en lugar de Ciudad de México, porque según él (el pesista) las siglas CDMX son “de Satanás”, pues están “estrechamente vinculadas” con el número 666, supuestamente satánico o diabólico. ¿Qué les parece?

De vuelta al tema, el perredista dijo: “Lo que tenemos con este nuevo acuerdo político de esos partidos es la unión de uno cuasi religioso con otro confesional como Encuentro Social, que, al igual que el de López Obrador fue impugnador de la Constitución local por ser el pacto social progresista y de más avanzada de todo el país”.

El diputado Flores reiteró:

“Ambos crean un frente oscuro y de secta muy riesgoso, pues tiene como objetivo meter reversa y someter a consulta los derechos humanos y las libertades civiles que hoy, después de años de lucha, son plenamente reconocidos y protegidos en nuestra ciudad”.

Recordó que desde que López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad quiso poner a consulta los derechos de las personas, hecho que sus entonces compañeros perredistas le impidieron.

Flores agregó que el objetivo de AMLO es lograr la regresión de esos derechos, tal como sucedió durante la discusión de la Constitución local, en la que diputados constituyentes —tanto de Morena como de Encuentro Social— propusieron, entre otras cosas, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas y se opusieron a que todas y todos podamos tener derecho a una muerte digna.

Entre otras cosas, el legislador perredista señaló también que “la alianza Morena y PES representan un verdadero riesgo para los derechos humanos, pues la intentona de revertirlos en la Constitución podría consolidarse si Morena junto con el PES llegaran al poder, pues ambos rayan en el fanatismo y se atreven no sólo a proponer una consulta para la interrupción legal del embarazo sino también otra para “otorgar amnistía a infractores”, es decir perdonar a narcos y sicarios y condenar a mujeres inocentes.

Avances en viviendas

Luis Antonio Godina realizó una gira de trabajo a Jaltenango, Chiapasde, para verificar los avances en las viviendas afectadas por los sismos.

El vocal Ejecutivo del FOVISSSTE dijo que esta visita fue con la finalidad de supervisar los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en esa localidad.

